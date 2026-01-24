Alegría (PSOE) ampliará la edad para que las mujeres de entre 45 y 72 años tengan mamografías en la sanidad pública

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este sábado las medidas que llevará a cabo en materia de prevención, protección e igualdad para las mujeres. Adelantar las mamografías a las mujeres de 45 años en lugar de los 50 como ahora y ampliarla dos años más hasta los 72 es el primer compromiso anunciado esta mañana en Utebo, donde se ha reunido con colectivos de mujeres.

"De esa manera mejoramos el sistema de cribados y por tanto la detección también de los cánceres", ha dicho Alegría. La candidata también ha anunciado que pondrá en marcha "unidades específicas para la atención de la salud integral de la mujer con especial atención tanto a la menopausia como a la salud sexual y reproductiva".

Como tercera medida, Pilar Alegría ha anunciado que ampliará la edad para que las mujeres puedan ser asistidas en las unidades de reproducción asistida que en la actualidad existen en la sanidad pública.

"Cada vez hay más mujeres que quieren ser madres, que tienen dificultades para ser madres y además a partir de esos 40 años en la sanidad pública en esas unidades de reproducción asistida ya no te atienden y por tanto mi compromiso es reforzar los recursos de las unidades de reproducción asistida para que también a partir de los 40 años las mujeres puedan recibir, puedan ser atendidas y podamos también poner esos recursos para que puedan ser madres", ha explicado.

Alegría se ha referido a las necesidades que le han trasladado las mujeres, especialmente "focalizadas en la falta de servicios que sufren en el día a día desde el punto de vista de la sanidad, de la educación o desde la dependencia y a las listas de espera que sufren muchas mujeres a la hora de ser valorados sus familiares". Ha asegurado que a partir del 8 de febrero si es elegida presidenta del Gobierno de Aragón seguirá trabajando "en esa consolidación de los derechos y de servicios públicos para todos los aragoneses y todas las aragonesas".

EDUCACIÓN PÚBLICA

Igualmente, Pilar Alegría ha trasladado también todo su apoyo "a toda esa comunidad educativa que ha salido también en estas últimas horas para alzar la voz contra la política privatizadora que está desarrollando durante todo este tiempo el gobierno de Azcón".

Ha mencionado que la gestión de Azcón ha consistido además de en la privatización de la escuela pública, en los recortes en la escuela rural.

Asimimo, ha hablado las propuestas e iniciativas que le han trasladado las organizaciones agrarias, sobre todo en la negociación de la futura PAC. "Tenemos que trabajar de la mano, desde la unidad, y traslado esta posición para que en esa futura negociación de la PAC que es tan importante para los agricultores y las agriculturas de este territorio no se recorte", ha dicho Alegría, quien ha recordado que el comisario de Agricultura de la Unión Europea es del PP.

Ha finalizado diciendo: "Espero que tengamos esa capacidad de hacer una negociación desde la unidad, como así también ha trasladado el ministro del Gobierno de España, para conseguir que esa PAC no sea perjudicial para los intereses de los agricultores y de las agricultoras".