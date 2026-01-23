Espana agencias

Torres dice que especular sobre lo ocurrido en Adamuz es "irresponsable" y "no" se va a ocultar "nada"

El titular de Política Territorial exige prudencia ante las causas del siniestro ferroviario en Córdoba, subrayando que el Ejecutivo garantizará transparencia absoluta mientras continúan las averiguaciones oficiales y apela a la responsabilidad de todos los actores políticos

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, llamó a la oposición y a todos los sectores políticos a actuar con responsabilidad ante las circunstancias trágicas situadas en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde 45 personas perdieron la vida. Torres, quien hizo estas declaraciones tras incorporarse a la agenda pública luego del período de luto oficial decretado por el Gobierno de España, sostuvo ante los medios, según recogió la agencia Europa Press, que resulta “irresponsable” hacer conjeturas y emitir juicios de valor antes de que concluyan las investigaciones oficiales sobre el siniestro.

Durante su comparecencia, el titular de Política Territorial subrayó la postura del Ejecutivo sobre la transparencia del proceso y la necesidad de evitar la politización de la tragedia, informó Europa Press. Enfatizó que el Gobierno no tiene intención de ocultar información relativa al accidente y que todas las averiguaciones se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de rigor, en coordinación con el Ministerio de Transporte y los equipos técnicos correspondientes.

Torres resaltó la importancia de seguir el ejemplo de rigor y transparencia mostrado en las intervenciones públicas del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien ha comparecido junto con especialistas para explicar los avances de la investigación. Según explicó Europa Press citando a Torres, la estrategia gubernamental se centra en informar con veracidad a la población y garantizar, una vez concluidas las pesquisas, claridad absoluta sobre las causas y circunstancias que derivaron en la colisión entre trenes en Adamuz.

En sus declaraciones, el ministro también valoró la necesidad de que la oposición actúe con sensatez durante el proceso de esclarecimiento de los hechos. Europa Press detalló que Torres, al referirse a manifestaciones recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugirió que debería prestar más atención a las posiciones de otros representantes institucionales, como el presidente de la Junta de Andalucía y a la Casa Real, quienes han destacado la importancia de la colaboración interinstitucional tras el suceso.

Torres remarcó ante los medios, según indicó Europa Press, que no resulta admisible utilizar la tragedia como argumento en el debate político mientras las autoridades técnicas e investigadoras desarrollan su labor. Señaló que el momento demanda serenidad y unión entre todas las fuerzas políticas, enfocándose en las respuestas y el acompañamiento a las víctimas y sus familiares, dejando a un lado la confrontación.

En el transcurso de la jornada, el ministro de Política Territorial defendió la actuación de todos los órganos implicados y valoró el trabajo de los profesionales encargados de esclarecer los hechos, explicando que la rigurosidad de las pesquisas permitirá conocer con exactitud qué ocurrió en la línea ferroviaria afectada. Advirtió, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, que ni el Ejecutivo ni los ministerios responsables quedarían exentos del escrutinio público ni de la obligación de comparecer ante la sociedad, una vez estén disponibles las conclusiones oficiales.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno procedió a declarar días de luto oficial y los miembros del Ejecutivo suspendieron la actividad pública institucional como muestra de respeto. El reintegro del ministro Torres a su agenda coincide, según detalló Europa Press, con el avance de las diligencias ministeriales orientadas a atender a las víctimas, sus allegados y a la población afectada, así como a reforzar la coordinación entre administraciones para gestionar las consecuencias del accidente.

A lo largo de su intervención, el ministro reiteró que en un contexto marcado por el dolor y las pérdidas humanas, la prioridad radica en facilitar el trabajo de quienes llevan adelante el proceso de investigación y en evitar que intereses partidistas contaminen el análisis de los hechos o intenten influir en la opinión pública antes de que existan resultados definitivos. Europa Press recordó que Torres insistió en que toda la información relevante sobre el accidente será puesta a disposición de la ciudadanía con absoluta transparencia, garantizando así la rendición de cuentas y el acceso a los datos comprobados relativos a la tragedia en Adamuz.

