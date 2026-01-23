Espana agencias

Sánchez afirma que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y dice que estaría "encantado" de explicárselo a Trump

Pedro Sánchez subraya que los recursos destinados a la seguridad nacional superan a los de trece miembros de la OTAN en conjunto, defendiendo el compromiso español y mostrando disposición para dialogar personalmente con Donald Trump tras las críticas del expresidente

La cifra de casi 34.000 millones de euros adicionales en inversión en seguridad nacional coloca a España por delante de trece Estados miembros de la OTAN de manera conjunta, según destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó esta posición tras el Consejo Europeo Extraordinario. En este contexto, Sánchez defendió que España ha "triplicado" su esfuerzo presupuestario en materia de Defensa desde el inicio de su mandato, proponiéndose incluso explicar personalmente estos avances al expresidente estadounidense Donald Trump tras las críticas de este último a la política española en la Alianza Atlántica, según informó el medio de comunicación.

Durante una rueda de prensa, Pedro Sánchez precisó que la inversión en Defensa de España no solo ha experimentado un incremento significativo bajo su administración, sino que supera en conjunto el presupuesto militar de trece países aliados de la OTAN. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio, "invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos". Este argumento surgió luego de que Donald Trump expresara su preocupación acerca del compromiso español con el gasto en Defensa, observando que España era el único país de la OTAN que, según sus palabras, no se había comprometido a aumentar el gasto militar.

El expresidente estadounidense señaló que durante su administración logró "compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", detalló Trump, según lo publicado por el medio. Tras estas declaraciones, Pedro Sánchez manifestó su disposición a mantener un diálogo abierto y directo con Donald Trump, indicando que estaría "encantado" de explicarle las cifras y las políticas emprendidas en materia de defensa por el Gobierno español. "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados", subrayó en la misma comparecencia, según consignó la fuente.

El presidente del Gobierno insistió en la importancia de entender la seguridad nacional y la defensa en términos amplios. Sánchez recalcó que, mientras España "fortalece y contribuye" a la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica, el Ejecutivo no pretende sacrificar otras áreas clave del bienestar social. El mandatario argumentó que fortalecer sectores como la sanidad pública y la educación pública forma una parte integral de la seguridad del país. "Eso también es seguridad", afirmó, puntualizando que una visión moderna de la defensa va más allá de los recursos destinados a la compra y fabricación de armamento.

Sánchez también abordó el significado de la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad, enfatizando la necesidad de apoyar a otros países con menos recursos, en línea con las prioridades de la Unión Europea. "Cuando hablamos también de seguridad no solamente hablamos de fabricar o de comprar armamento sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea", concluyó el jefe del Ejecutivo, según recogió el medio.

De esta forma, la postura del Gobierno español ante los requerimientos y opiniones estadounidenses sobre el gasto en Defensa se fundamenta en una interpretación más amplia de la seguridad y el compromiso con los valores sociales. La propuesta de diálogo directo con Trump subraya la intención de explicar y defender los logros presupuestarios y las prioridades nacionales en el marco internacional, de acuerdo con lo detallado por la fuente.

