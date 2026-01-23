Espana agencias

Los Gobiernos central y vasco firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia en Euskadi

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno Vasco han firmado un convenio para reforzar la colaboración en materia de digitalización del servicio público de Justicia.

El acuerdo, suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, regula los medios tecnológicos que el Ministerio cederá gratuitamente a la comunidad autónoma.

El acuerdo también facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco de la estrategia nacional de transformación digital de la Justicia, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Con este convenio, el País Vasco se suma al modelo tecnológico que impulsa el Ministerio, al que en el último año, ya se han unido el Principado de Asturias, Canarias, La Rioja y Galicia.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y transformación de la Justicia que está impulsando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de situar este servicio público adaptado a las necesidades actuales.

El modelo establece una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital. El convenio detalla que el Gobierno Vasco podrá utilizar desarrollos del Ministerio como la Carpeta Justicia, el portal de relación digital entre el servicio público de Justicia y la ciudadanía.

Este portal es una plataforma 'online' que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones y solicitar cita previa en registros civiles y órganos judiciales.

El Ministerio también compartirá con el Gobierno Vasco, entre otros, LexNet, la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos; DICIREG, la plataforma que permite tramitar los expedientes del Registro Civil vía online; o el Hub de Interoperabilidad, que facilita la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales.

ROBOTIZACIÓN DE PROCESOS

Asimismo, se compartirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada y aplicaciones innovadoras relacionadas con la robotización de procesos o la inteligencia artificial.

El Ministerio transferirá todas estas herramientas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa. Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.

