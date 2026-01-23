Espana agencias

Fiscalía de Almería lleva a juicio a 14 acusados de formar una red de 'pateras taxi' con dos migrantes muertos

Catorce personas enfrentarán proceso penal tras ser arrestadas en la operación 'Flixita', que desmanteló una compleja organización dedicada a trasladar migrantes por mar desde Argelia a España, resultando en víctimas mortales y múltiples delitos adicionales

Los investigadores lograron detectar la existencia de este entramado delictivo a través de publicaciones en internet donde se ofertaban viajes organizados en patera para migrantes en situación vulnerable, con la promesa de una llegada rápida a España por lugares del litoral almeriense no autorizados como puntos fronterizos. Según Europa Press, en el marco de la operación denominada 'Flixita', la Guardia Civil procedió a la detención de catorce personas presuntamente relacionadas con una red criminal dedicada al transporte ilegal de migrantes desde Argelia hasta las costas de Almería mediante embarcaciones conocidas como 'taxis patera', viéndose implicados en delitos adicionales y en la muerte de dos personas durante uno de los trayectos.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía de Almería ha solicitado la apertura de juicio oral para estos catorce procesados, tras una investigación judicial que aún sigue su curso una vez que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional contra seis de los inicialmente acusados. El grupo criminal, según detallaron las investigaciones, operaba de manera organizada y estructurada, constituyéndose en tres niveles: uno encargado de la logística, la gestión de las embarcaciones y los traslados tanto de migrantes como de patrones; otro compuesto por los propios patrones responsables de pilotar las lanchas; y un estamento superior dedicado a la organización de los viajes y la gestión general de la actividad.

La actividad de estos grupos no se limitaba al traslado ilegal de personas. Europa Press consignó que, paralelamente, aprovechaban los trayectos marítimos para llevar a Argelia objetos robados en España, como teléfonos móviles. Al mismo tiempo, utilizaban las rutas para transportar drogas, incluyendo diferentes cantidades de cocaína, metanfetamina y anfetamina, con lo que incrementaban sus ingresos ilícitos. Los pagos por el traslado llegaban hasta los 5.000 euros por migrante, y a bordo de cada embarcación viajaban entre diez y quince personas por trayecto, según información recabada por las fuerzas policiales.

Los arrestos se realizaron en varias etapas entre finales de 2022 y agosto de 2023 como parte de la operación 'Flixita', orientada a desarticular rutas rápidas de inmigración irregular entre la costa de Almería y Argelia, informaron fuentes consultadas por Europa Press. Durante estos operativos, la Guardia Civil incautó diecisiete embarcaciones, dos vehículos, más de 48.000 euros en metálico, 90.000 pastillas de éxtasis, más de 600 gramos de cocaína de alta pureza, además de dispositivos móviles atribuidos tanto a los investigados como a supuestas víctimas de robo.

La compleja estructura logística que sostenía la organización incluía el establecimiento de un puerto base en Almería, punto desde el cual se almacenaban las embarcaciones y se iniciaban los viajes hacia la costa argelina para recoger migrantes y retornarlos a territorio español. Una vez desembarcados los pasajeros en distintos puntos de la costa andaluza, las embarcaciones se guardaban hasta coordinar un nuevo trayecto o, en ocasiones, se efectuaba una nueva travesía el mismo día con el objetivo de maximizar los beneficios obtenidos.

La investigación judicial también abarca acusaciones por homicidio imprudente y delitos contra la salud pública, además de la inmigración ilegal agregada a la causa, recogió Europa Press. La relación directa con la muerte de dos personas se remonta a una travesía en octubre de 2022, cuando ambos fallecieron a la altura de las costas de Cabo de Gata durante un viaje gestionado por la red criminal.

Uno de los métodos que empleaba la organización para dificultar la labor de las fuerzas del orden era la sincronización de varias salidas simultáneas de embarcaciones rápidas. Según las diligencias policiales descritas por Europa Press, esta estrategia pretendía saturar la capacidad de respuesta de la Guardia Civil y evitar que las lanchas fueran interceptadas.

El análisis policial identificó también casos de reutilización inmediata de las embarcaciones: una misma lancha podía servir para transportar a diferentes grupos en el mismo día, lo que aumentaba los dividendos obtenidos por los responsables del grupo. En los registros realizados en Almería y Tarragona, las incautaciones abarcaron elementos logísticos esenciales para la operativa de la red, además de material relacionado con delitos anexos de tráfico de drogas y robo.

El auto judicial al que accedió Europa Press menciona que la investigación sigue adelante para catorce implicados, mientras que seis investigados, entre ellos S.R.S., han sido desligados del caso tras una revisión de las pruebas y la solicitud de sobreseimiento por parte de la Fiscalía. S.R.S. estuvo bajo arresto por su conexión con un depósito extrajudicial de embarcaciones incautadas, pero la acusación quedó retirada en esta fase procesal.

Europa Press detalló que la operación 'Flixita' ha supuesto una veintena de detenciones en total, toda vez que el objetivo consistía en neutralizar las rutas rápidas de tráfico ilegal de personas y combatir los delitos conexos detectados durante la investigación. La investigación, que continúa bajo jurisdicción de la Audiencia de Almería, pone de manifiesto la complejidad de las redes dedicadas a la inmigración clandestina y las múltiples actividades delictivas a las que pueden vincularse estos grupos.

