Esther Muñoz exige saber la verdad "porque la gente no puede viajar tranquila en tren y es normal"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado esta mañana que su partido exige saber "la verdad" de lo que ha ocurrido en los accidentes de Adamuz, con 45 fallecidos y de Gelida (Barcelona), con el maquinista muerto, porque sino, ha dicho, "la gente no puede viajar tranquila en tren y es normal".

La dirigente del PP ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que está realizando una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para lograr los apoyos suficientes para que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso.

"La mejor forma de que la gente sepa que es seguro viajar en tren es conocer la verdad y que se den explicaciones", ha señalado la portavoz del Grupo Popular, quien a renglón seguido ha precisado que por eso quiere que vayan a comparecer al Parlamento tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como Pedro Sánchez.

Su objetivo, ha dicho, es que den toda la información por que sino, con lo que se está conociendo "la gente no puede viajar tranquila y es normal".

Muñoz ha explicado que, tras empezar ayer la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, espera saber a lo largo del día de hoy la posición de todos ellos y si pueden reunir los 176 apoyos necesarios para pedir la comparecencia.

LOS GRUPOS "ENTIENDEN" QUE SÁNCHEZ TIENE QUE DAR EXPLICACIONES

En este sentido, ha expuesto que hay más grupos, además de Vox, con los que están hablando y "entienden" que el jefe del Ejecutivo tiene que dar las explicaciones de los últimos accidentes mortales que ha habido en España y que lo haga la próxima semana en un "pleno extraordinario".

En cuanto a la petición de Óscar Puente de comparecer de manera voluntaria, ha señalado que ésta es solo para hablar del accidente del Iryo y el Alvia en Ademuz (Córdoba), pero los 'populares' creen que debe acudir a hablar de todo y también de cómo están las vías férreas en España.

Porque, ha señalado, el PP no pide solo saber qué ha ocurrido en el accidente de Córdoba, sino que quieren una auditoría mucho más extensa que explique el estado de las vías del AVE en toda España. Y máxime, ha añadido, cuando desde Adif se está cambiando la velocidad de los trenes de muchas otras vías como el trayecto de Madrid a Barcelona, a Valencia y también a Galicia.

"Queremos saber cómo es el estado de las vías, si es seguro coger trenes hoy en día, porque claro, no ayuda la información que están dando todos los maquinistas", ha exclamado, en referencia a las denuncias de las incidencias en las vías y a la huelga convocada para protestar por la falta de mantenimiento de las mismas.

PUENTE "HUMILLA" A QUIEN LE PREGUNTA: "NOSOTROS NO SOMOS COMO ÉL"

Ha recordado que esta auditoría la llevan reclamando desde hace varias semanas y ha puesto el ejemplo de la reciente petición de un senador del PP al ministro Óscar Puente sobre la vía en la que ha habido el accidente con 45 fallecidos. La respuesta que en aquel momento dio el ministro al senador, según Esther Muñoz, fue que había muchas incidencias porque se habían hecho muchas inversiones. En este punto, se ha quejado de que las respuestas del titular de Transportes las hace "humillando a quien pregunta".

En este contexto ha recordado que Óscar Puente, cuando ardía Castilla y León este verano, "hacía chistes en Twitter sobre qué calentita estaba" su tierra o sobre si los integreantes del Ejecutivo regional eran "unos paquetes y no podían acabar con los incendios". "Eso no se lo hemos hecho nosotros al señor Puente, nosotros no somos como el señor Puente", ha exclamado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

En cualquier caso, Esther Muñoz considera que el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones y advierte: "va a haber que asumir responsabilidades por lo que ha pasado, es evidente". En su opinión, ante una tragedia de esta naturaleza, solo caben tres opciones: que haya sido por una catástrofe natural; que sea una negligencia o que haya una culpa dolosa.

Por lo tanto, ha insistido en que lo que quieren saber el PP y los españoles "es la verdad" y ha precisado que lo están reclamando desde "el respeto, la seriedad, desde el rigor, sin insultar, sin crispar, pero la verdad". "Eso es lo que va a dar tranquilidad a los españoles", ha exclamado.

DIFERENTE POSICIÓN DE AYUSO Y MORENO

La Portavoz del PP no ha querido entrar a valorar la diferente opinión sobre el accidente de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que exigía responsabilidades, de la del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien reclama tranquilidad al respecto.

De hecho, ha justificado la posición del jefe del Ejecutivo andaluz asegurando que él está gestionando una "emergencia muy dolorosa", en contacto con todas las familias y conociendo los "dramas familiares". Por lo tanto, considera "normal que Juanma Moreno, que está allí, piense que en este momento hay que estar con las víctimas y "no entrar en otro tipo de cuestiones".

En cuanto a la posición del PP, si está más cerca de la de Ayuso o la de Juanma Moreno, ha insistido en que los 'populares' quieren que se sepa lo que ha pasado "para que la gente pueda estar tranquila" porque cree que la rueda de prensa de Óscar López, a pesar de durar más de dos horas, "no sirvió para que la gente estuviera más tranquila, al contrario". "Vimos a un ministro que lo único que decía es que no saben lo que ha pasado, que es muy complejo saber lo que ha pasado, pero que lo que sí saben es que no es culpa del gobierno", ha advertido.

SIN FECHA PARA LA REUNIÓN SÁNCHEZ-FEIJÓO

Sobre la reunión que tienen pendiente el presidente del Gobierno y el del Partido Popular, la Portavoz ha señalado que en estos momentos están centrados en el accidente y en si es seguro coger trenes.

Pero por el momento no hay fecha para un nuevo encuentro: "Vamos a ver si nos vuelven a proponer la reunión y vamos a ver en qué momento lo hacen". Pero avisa de que Sánchez no puede usar esa reunión para desviar el tema de los accidentes ferroviarios.