Sangalli: Llegar a 400 partidos como profesional es un orgullo

Kike Serrano Mirones

Santander, 22 ene (EFE).- El futbolista del Racing Marco Sangalli (San Sebastián, 1992) siente "orgullo" de llegar a 400 encuentros en Segunda División, porque reconoce que, cuando comenzó, no pensaba que pudiera llegar a tanto y pasar por tanto grandes clubes.

Y es que Sangalli cuenta en su haber con 397 encuentros ligueros en Segunda, más dos en playoff de ascenso, ambos con el Racing la pasada campaña.

En una entrevista con EFE, el futbolista recuerda su trayectoria en el fútbol profesional, sus momentos más especiales en Segunda División, la temporada que está realizando el Racing o su futuro.

El lateral o extremo verdiblanco, que también ha jugado en la Real Sociedad, Alavés, Mirandés, Alcorcón y Oviedo, afirma que lo que más le motiva "es seguir en el día a día" y hacer la temporada que está realizando su equipo para conseguir llevarse "el premio gordo".

"Tenía un entrenador que solía decir que él quería jugadores que sus cien mejores partidos estuvieran todavía por llegar y siempre lo he tenido en mi cabeza. No sé si me quedarán cien partidos más, pero mi motivación es esa, diaria", apostilla.

Sangalli incide en que lo que le ha llevado a jugar tantos encuentros como profesional es la regularidad a nivel de juego, que ve "bastante estable", por lo que participa tanto.

Tiene claro que el trabajo diario también le ha dado sus frutos, porque entrena cada día "al máximo nivel" y con un nivel de concentración muy alto.

"Creo que se ha infravalorado últimamente el hecho del entrenamiento en el campo y para mí lo más importante es eso. Pienso que dando el máximo cada día a nivel físico y de concentración te hace que puedas estar siempre preparado", afirma.

Recuerda de su paso por diferentes clubes un 1-3 con el Alavés en El Sadar; un encuentro con el Alcorcón que, tras el ictus que sufrió su hermano, pudo meter gol; eliminatorias con el Mirandés en Copa del Rey ante a equipos de Primera; o una victoria con el Oviedo en Almendralejo frente al Extremadura, en el partido antes de la covid-19, en el que hizo un golazo desde fuera del área.

Sin embargo, cree que las noches más especiales las ha vivido con el Racing, porque el nivel del equipo desde que llegó hace tres años ha sido "muy alto", y, si tuviera que quedarse con un partido, es con el 2-3 en El Molinón con un gol de Peque, en el descuento, de penalti, en la temporada 2023/24.

Reitera que vestir la camiseta de "un equipo histórico" como el Racing es "muy gratificante" porque a la gente que le gusta el fútbol jugar en un club como este "es impresionante".

"Aunque no estemos en Primera División como tal, a nivel de club, de ambiente, de sensación como futbolista, lo que estamos viviendo es de Primera. Cada semana, cuando cantamos el 'dueños de una pasión', miro al cielo y pienso que me quedaría en ese momento para toda la vida", rememora.

Marco Sangalli asume con naturalidad ser el más veterano del equipo, aunque a nivel físico, de mentalidad y de espíritu se siente "muy joven", y cree que transmite mucha energía al grupo, que hace a los jóvenes aprender.

No considera que haya que pensar tanto en el ansiado ascenso a Primera, porque "puede llegar a saturar", sino que hay que darle más importancia al proceso y a lo que debe de hacer el equipo para conseguirlo.

Respecto a su futuro más inmediato, Sangalli, que termina contrato en junio, estaría encantado de seguir vistiendo la camiseta del Racing, aunque lo que más le compete y preocupa en estos momentos es estar bien y poder ayudar a su equipo.

"En la renovación ni pienso, lo único en lo que pienso es en disfrutar del día a día, en seguir trabajando y, cuando termine la temporada, si el club considera que todavía puedo ayudar, y yo sigo estando con ganas de poder seguir aportando, pues estaría encantado de continuar aquí porque creo que lo he demostrado estos años", comenta.

Con 33 años, Sangalli tiene claro que tras su etapa como futbolista, de la que espera que le queden muchos años, seguirá ligado a este deporte, porque es donde más puede aportar a la gente.

"Es algo que lo estudio mucho, que lo observo mucho, que me encanta, que pienso mucho en ello y, ya te digo, me gustaría estar ligado a ello porque me apasiona", insiste.

A la afición del Racing quiere agradecerle el ambiente que genera cada domingo. "Es muy difícil de vivir en otros lados". EFE

