El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El Comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado de que el Govern abrirá un expediente a la operadora Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies y que le exigirá responsabilidades por ello. EFECOM.
Últimas Noticias
La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)
Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h
PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo
Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE
Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios
MÁS NOTICIAS