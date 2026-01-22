El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El Comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado de que el Govern abrirá un expediente a la operadora Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies y que le exigirá responsabilidades por ello. EFECOM.

Compartir nota: