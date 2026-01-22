Espana agencias

Anisimova, cuarta del mundo, avanza con autoridad

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- La estadounidense Amanda Anisimova selló este jueves su pase a la tercera ronda del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la checa Katerina Siniakova por 6-1 y 6-4 en la segunda ronda.

Anisimova, cuarta cabeza de serie, resolvió el encuentro en 1 hora y 43 minutos con un tenis agresivo desde el fondo de la pista y un servicio determinante en los momentos clave. La norteamericana mantuvo la iniciativa durante gran parte del duelo, con golpes profundos que obligaron a Siniakova a defenderse en posiciones incómodas.

El momento de mayor resistencia de la checa llegó mediado el segundo parcial, cuando logró equilibrar el marcador hasta el 3-3, aunque Anisimova respondió con un nuevo cambio de ritmo, encadenó un quiebre decisivo y cerró el partido con un juego final sólido, sin conceder oportunidades.

Con esta victoria, Anisimova avanza a la tercera ronda del torneo, donde se enfrentará a su compatriota Peyton Sterns, 53 del mundo.

En la edición de 2025, la estadounidense se quedó en la segunda ronda tras un duelo con la británica Emma Raducanu. EFE

