UPN pregunta en el Congreso sobre los cambios del límite de velocidad de los trenes entre Madrid y Zaragoza

El diputado regionalista Alberto Catalán exige saber quién decidió restringir la circulación y por qué se han producido sucesivas modificaciones, tras recibir alertas sobre deficiencias en las vías y denuncias de inseguridad por parte de conductores y viajeros

"¿Suponía algún riesgo en la seguridad del trayecto ir a una velocidad superior en el tramo Madrid - Calatayud antes de que Adif limitara la velocidad a 160 km/hora?" Con esta cuestión, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Congreso de los Diputados ante los recientes cambios de los límites de velocidad en la línea de trenes entre Madrid y Zaragoza, según informó el medio que detalló las recientes intervenciones del representante regionalista navarro. La acción del parlamentario surge después de que los usuarios denunciaran deficiencias en las vías y se reportaran incidencias que afectan la seguridad y confianza de los viajeros, en particular a quienes usan este trayecto para viajar entre Navarra y Madrid.

El medio publicó que Alberto Catalán, integrante de Unión del Pueblo Navarro, focalizó sus preguntas en las decisiones adoptadas por Adif que afectaron el límite de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona, específicamente en un tramo de 78 kilómetros entre Madrid y Zaragoza. Según consignó la fuente, estas restricciones se aplicaron después de que un maquinista de Renfe denunciara el estado deficiente de varios puntos de la vía. Esta situación derivó en una limitación de la velocidad a 160 km/h en dicho tramo, lo que impacta a miles de usuarios, muchos de ellos navarros.

El diputado de UPN expuso que Adif modificó en tres ocasiones el límite de velocidad de los trenes que circulan entre Madrid y Zaragoza, en respuesta a las continuas denuncias sobre el estado de las infraestructuras, según publicó el medio. Catalán criticó públicamente en la red social X la gestión de Adif y del Gobierno, calificando de "inadmisible" la cadena de decisiones y subrayando la demanda de los usuarios de contar con garantías de seguridad en el servicio ferroviario.

De acuerdo con la información registrada por UPN y que informó el medio de referencia, la última modificación de la restricción de velocidad se produjo luego de que Adif, tras recibir 25 denuncias diferentes de incidencias en la línea, hubiera decidido levantar una limitación anterior esa misma mañana en el tramo Madrid - Calatayud. La revocación de la restricción provocó incertidumbre, ya que posteriormente se volvió a fijar la limitación a 160 km/h, evidenciando una oscilación en los criterios de seguridad aplicados a la infraestructura.

En el documento remitido al Congreso, Catalán formula cuestiones directas sobre la autenticidad de estas limitaciones, la identidad de quienes intervienen en la toma de decisiones y si estas resoluciones son resultado de un proceso individual o colectivo dentro de Adif. El diputado insiste en esclarecer cuándo y quién decreta las revocaciones o nuevas órdenes de limitación de velocidad, pidiendo transparencia en el procedimiento y en la comunicación hacia los usuarios.

Además, según detalló el medio, Catalán exige conocer los motivos concretos que llevan a la reintroducción de estas restricciones en los tramos afectados y pregunta nuevamente por la responsabilidad directa o colegiada en la toma de estas determinaciones. También se interesa por saber si tanto el Gobierno como Adif consideran que los vaivenes normativos generan desconfianza y preocupación entre los pasajeros respecto a la fiabilidad de la red de alta velocidad española.

Otra de las cuestiones relevantes planteadas en la serie de preguntas se refiere al momento en que Adif tuvo conocimiento por primera vez de las advertencias relativas a fallos o problemas en el tramo Madrid - Calatayud y si ha habido más notificaciones similares en otras zonas de la red de alta velocidad del país. En caso de responder afirmativamente, el diputado navarro solicita detalles específicos sobre fechas, lugares, responsables de las advertencias y la naturaleza exacta de los problemas denunciados.

Según publicó el medio, estas inquietudes de UPN se suman a otras consultas ya formuladas en años previos relativas a la inversión, el mantenimiento y la transparencia de las actuaciones en la red ferroviaria en Navarra, así como a la gestión del corredor navarro de alta velocidad y las quejas sobre presunto abandono y lentitud en la ejecución de mejoras en este trazado. El tramo con restricciones, que une Madrid y Calatayud, representa un punto estratégico ya que es utilizado por todos los trenes que conectan Navarra con la capital española, por lo cual cualquier alteración en sus condiciones repercute directamente en la movilidad de ciudadanos navarros y otros usuarios habituales.

El debate sobre la seguridad, la comunicación institucional y la estabilidad en las decisiones relacionadas con el límite de velocidad en el trayecto Madrid-Zaragoza toma relevancia por el papel fundamental de la infraestructura en la conexión entre diferentes regiones, según expusieron las preguntas de Catalán, que continúan generando repercusión en el ámbito ferroviario y político tras la divulgación de este caso por el medio de referencia.

