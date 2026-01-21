Espana agencias

La petrolera Halliburton destaca "oportunidades" en Venezuela y confía en avanzar "rápido"

Nueva York, 21 ene (EFECOM).- La estadounidense Halliburton, la segunda mayor compañía de servicios petroleros del mundo, destacó este viernes las "oportunidades" que tiene en Venezuela y dijo confiar en poder avanzar "rápido" para hacer crecer su negocio en el país caribeño.

Así lo manifestó el máximo ejecutivo de la empresa, Jeffrey Miller, en una llamada con analistas tras publicar los resultados anuales de Halliburton, que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 1.283 millones (un 49 % menos) y una facturación de 22.184 millones (un 3 % menos).

"Siempre he creído que el petróleo y el gas son la clave para la recuperación económica de Venezuela", dijo Miller, que explicó que Halliburton se instaló en el país en 1938 y salió en 2019 debido a las sanciones de EE.UU., pero sigue teniendo una "impronta" en infraestructura.

"Halliburton conoce este mercado bien, y haremos crecer nuestro negocio allí tan pronto como se resuelvan los términos comerciales y legales, incluyendo una certidumbre en los pagos. Los primeros pasos ya están en marcha", apostilló, antes de abundar en el tema al recibir preguntas.

Miller opinó que la empresa "puede escalar francamente rápido" y por ello está trabajando en asuntos de "licencias", ya que la empresa "mueve equipamiento por todo el mundo" y puede hacerlo con rapidez.

"Aún tenemos una impronta en Venezuela en cuanto a bases de operaciones y todo lo demás, así que llevar equipamiento allí para trabajar es bastante sencillo. Hay operadores en Venezuela hoy, así que creo que hay oportunidades para que volvamos a trabajar más pronto que tarde", explicó.

"Mi teléfono no para de sonar, por lo que respecta al interés en que Halliburton esté allí", agregó.

No obstante, reconoció que el mercado de Venezuela se ha "reducido" en relación al de hace una década, cuando representaba unos ingresos de unos 500 millones de dólares para la empresa energética.

Los ejecutivos de Halliburton formaron parte del grupo de petroleras que visitaron la Casa Blanca este mes después de que el Gobierno de EE.UU. capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y abogara por reactivar la industria energética de Venezuela y comercializar su petróleo.

Además, Miller, preguntado por sus perspectivas en el segmento internacional para 2026, enfatizó que "Latinoamérica lidera en cuanto a crecimiento" y es "sobresaliente", mencionando directamente a Brasil por los recursos de aguas profundas, así como a Argentina, Ecuador y Guyana. EFECOM

