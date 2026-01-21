El riesgo de hundimiento obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell hacia el sur

El director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, comunicó que para los conductores que recorren la AP-7 desde el norte en dirección a Tarragona o al centro de la península, se han comenzado a difundir rutas alternativas debido al cierre del tramo desde Martorell hacia el sur. Según informó la agencia EFECOM, la interrupción total de la autopista responde a la existencia de daños estructurales en la infraestructura tras el colapso de un muro de contención la noche anterior en Gelida (Barcelona), hecho que provocó un accidente ferroviario con consecuencias fatales y que obligó a detener la circulación de trenes de Rodalies, Regionales y Media Distancia para inspeccionar la seguridad en la zona.

El corte en los carriles en dirección sur desde Martorell se fijó a partir de las 18 horas, tras la recomendación del Ministerio de Transportes, titular de la vía, al observarse riesgo de hundimiento en la autopista a la altura de Gelida. El peritaje encargado por el ministerio detectó daños severos y necesidad de medidas inmediatas. Lamiel explicó a EFECOM que, aunque en un inicio se pensó limitar la restricción a un solo carril, la evaluación técnica desaconsejó esa opción por la magnitud del riesgo.

La decisión afecta exclusivamente a la circulación en sentido sur, es decir, desde Martorell hacia Tarragona y otros destinos en el centro español, mientras que los vehículos que transitan en sentido norte mantienen habilitados todos los carriles. EFECOM consignó que la Generalitat prevé que la interrupción del tráfico durará "unos días", aunque la duración exacta dependerá de un segundo peritaje que técnicos del Ministerio de Transportes llevarán a cabo al día siguiente.

Paralelamente, las autoridades han descartado habilitar carriles reversibles, una estrategia a veces utilizada en situaciones de alto tráfico, ya que el volumen habitual de la AP-7 —con aproximadamente 120.000 vehículos y 25.000 camiones al día, según datos de la Generalitat citados por EFECOM— elevaría el riesgo de grandes congestiones.

En respuesta al cierre, Lamiel detalló que se han activado varias opciones para los conductores. Entre las alternativas principales figura la salida en Flaçà (Girona) hacia la C-25, permitiendo a quienes viajan desde Francia o el norte de Cataluña dirigirse al centro peninsular sin necesidad de acercarse al área afectada. Dentro del área metropolitana de Barcelona, los usuarios pueden optar por abandonar la AP-7 a través de la C-58 y la B-40 para conectarse luego con la A-2 y viajar hacia Lleida o al mismo centro del país.

Para quienes ya circulen hasta Martorell desde el norte, la salida hacia la A-2 también estará habilitada, con la alternativa añadida de continuar por la C-15. Además, Lamiel anunció que otras rutas recomendadas incluyen la C-32 por el litoral —que mantendrá la gratuidad mientras persista la interrupción ferroviaria— así como la B-42 y la N-340, especialmente por el puerto del Ordal en Sant Pau d'Ordal (Barcelona) para quienes necesiten desplazarse hacia el sur.

EFECOM informó que las autoridades han contactado al sector del transporte para advertir sobre los desvíos y la obligatoriedad de seguir rutas marcadas debido al cierre. Según destacó Lamiel, todas estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad, ya que las condiciones de la infraestructura bajo el tramo afectado, especialmente tras varios días de fuertes lluvias, pueden provocar daños adicionales o hundimientos imprevistos.

El accidente previo, originado por el derrumbe del muro de contención la noche anterior, precipitó una respuesta coordinada de emergencia que incluye la suspensión de servicios ferroviarios en la zona para inspeccionar y restaurar la seguridad de la infraestructura. El Servicio Catalán de Tráfico y la Generalitat insisten en que el restablecimiento definitivo de la circulación dependerá de los informes técnicos y de las labores de restauración que permitan "rehacer" la infraestructura dañada y garantizar la seguridad antes de reabrir el tránsito.

Mientras persista el corte, los sistemas informativos de tráfico y los paneles electrónicos en ruta continuarán proporcionando a los usuarios actualizaciones sobre desvíos, condiciones de circulación y tiempos estimados de restablecimiento, según indicaron las autoridades a EFECOM. Además, los responsables de tráfico recalcaron la importancia de seguir las indicaciones en carretera y planificar desplazamientos con antelación, ante la elevada densidad de vehículos habitual en esa arteria vial y los trastornos logísticos que implica para el transporte de mercancías y particulares.