Defensa unifica las pruebas físicas en las Fuerzas Armadas y las reduce de doce a cinco ejercicios a partir de 2026

La publicación de una Orden Ministerial en el Boletín Oficial del Estado ha confirmado cambios significativos en las evaluaciones físicas de las Fuerzas Armadas, tal como informó Europa Press. Entre las novedades, los mismos cinco ejercicios físicos establecidos para el ingreso serán requeridos a todo el personal militar durante su carrera, a partir de las convocatorias del año en curso. Esta medida afecta tanto a los nuevos aspirantes como a quienes ya integran los distintos cuerpos militares.

De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la disposición contempla una reducción considerable del número de pruebas, que pasan de doce a cinco. Según consigna el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, la decisión responde a la necesidad de simplificar y unificar los criterios de exigencia física, adecuándolos a las diferentes etapas y destinos profesionales dentro del ámbito castrense.

El nuevo conjunto de pruebas incluye un ejercicio de flexo-extensiones de brazos para evaluar la fuerza y resistencia en el tren superior, junto con una plancha isométrica destinada a medir la resistencia abdominal. También se incorpora una carrera de dos mil metros con el objetivo de determinar la capacidad cardiorrespiratoria. El circuito de agilidad-velocidad evaluará la aptitud para cambios rápidos de ritmo y dirección, mientras que oficiales y suboficiales deben sumar una prueba acuática que consiste en nadar cincuenta metros, conforme detalló Europa Press.

La Orden Ministerial publicada en el BOE subraya la importancia de la condición física dentro de las Fuerzas Armadas, considerando este aspecto como clave para la salud de los efectivos y la operatividad de las unidades. En ese sentido, la normativa mantiene que la actividad física y el deporte tienen un papel destacado como instrumentos de cohesión, disciplina e integración social dentro del entorno militar.

Según precisó el medio Europa Press, la evaluación física será obligatoria cada dos años y permitirá medir al menos la fuerza y la resistencia, además de la agilidad-velocidad para quienes tengan menos de cuarenta y cinco años. Las exigencias se adaptarán según la edad, el sexo y el destino profesional, permitiendo diferentes niveles y contemplando la posibilidad de modificar los mínimos o sumar pruebas adicionales en unidades con tareas específicas, bajo la supervisión de los jefes de Estado Mayor.

El Ministerio de Defensa ha señalado que esta iniciativa busca fortalecer los valores del servicio militar y garantizar una base homogénea de condición física, aunque el propio texto de la Orden aclara que podrá haber modificaciones en función de las características operativas de determinadas unidades o cometidos profesionales. Esta flexibilidad estará a cargo tanto de los máximos responsables de los Ejércitos y la Armada como de la Subsecretaría de Defensa, que tendrán la potestad de introducir adaptaciones en función del destino o la especialidad.

La actualización de las pruebas físicas fue presentada a través de un comunicado y ratificada en la publicación oficial del BOE, lo cual marca el inicio formal de la aplicación del nuevo sistema para los procesos de selección e integración de todos los cuerpos y escalas militares. Según la información recogida por Europa Press, el Ministerio de Defensa argumenta que estas modificaciones buscan conjugar la exigencia profesional con la prevención de riesgos para la salud, además de reflejar mejor las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas en sus diversos ámbitos de actuación.