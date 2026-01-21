Espana agencias

Davidovich sobrevive al enredo y supera a Opelka

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Una recomposición oportuna, en el quinto set, cuando parecía estar en caída libre, rehabilitó a Alejandro Davidovich que dilapidó una ventaja de dos sets a la que reaccionó su rival, el estadounidense Reilly Opelka, que a punto estuvo de enseñar la puerta de salida del Abierto de Australia al español, decimocuarto del mundo.

Todo lo que había hecho el tenista malagueño, en buen nivel en este arranque de curso, estuvo a punto de irse por la borda. Frenó a tiempo la reacción contundente del norteamericano de dos metros y once centímetros y selló, al final de casi cuatro horas, un triunfo sufrido, en cinco sets (6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6 y 6-4) para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

"Siempre luchando", escribió en la cámara Davidovich al terminar el partido. Aprovechó el tradicional honor que se concede al ganador de cada encuentro para reivindicar una actitud que le sirvió para salir del apuro y progresar en el primer Grand Slam del curso.

Porque el español entendió estupendamente al principio el saque del estadounidense, su mejor arma, y tomó carrerilla para ganar. Pero de pronto, el malagueño, que se enredó con el público y el entorno, se fue mentalmente del partido y Opelka se creció.

Davidovich había ganado a su rival en el único cara a cara previo, en Atlanta hace dos años. Pero ahora se había metido en un lío. "Estoy orgulloso de como he solventado los momentos complicados y como he reaccionado al final. Reilly ha jugado muy bien", dijo agotado el español.

"Solo quiero estar relajado", añadió sobre la pista el malagueño que logró la tercera ronda del Abierto de Australia por segunda vez en su carrera en su sexta presencia en Australia.

Pretende, al menos, igualar su mejor papel en Melbourne, los octavos del pasado curso y encarrilar un curso igual de bueno al del 2025 cuando alcanzó cuatro finales en torneos ATP aunque no las logró solventar con éxito.

Este curso, semifinalista en Adelaida, mantiene el nivel de entonces. En dieciseisavos le espera uno de los favoritos, Tommy Paul, que ganó al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4 y 6-2.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ahora quiero descansar y luego ya pensaré en el próximo partido, el del viernes", concluyó en la pista Davidovich que resistió para alargar su estancia en MElbourne. EFE

