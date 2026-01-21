Adif también limita a 160 kilómetros por hora un tramo de la línea del AVE Madrid-Valencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aclaró este miércoles que Adif ha recibido hoy al menos trece notificaciones de incidencias procedentes de un único maquinista en la línea Madrid-Barcelona, lo que ha activado la aplicación de protocolos de seguridad y ha requerido actuaciones inmediatas en la infraestructura ferroviaria. Según informó EFECOM, este contexto de reportes fue determinante para la reciente decisión del gestor ferroviario de establecer restricciones temporales de velocidad en algunos trayectos de alta velocidad en el país.

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha comunicado que la velocidad máxima permitida en un tramo de 1,8 kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia quedará restringida temporalmente a 160 kilómetros por hora mientras técnicos comprueban las condiciones de la vía en ese segmento específico. De acuerdo con fuentes citadas por EFECOM, el resto del trazado mantiene la velocidad habitual, sin alteraciones. Esta restricción se mantendrá, según señaló Adif, hasta que las inspecciones previstas para esta noche determinen si las condiciones permiten restablecer la velocidad máxima.

Las mismas fuentes del gestor ferroviario precisaron que un maquinista reportó durante la jornada cuatro incidencias localizadas en diferentes puntos del trayecto Madrid-Valencia: un impacto fuerte en el desvío 1 en Villarrubia, movimiento oscilante del tren en una zona entre Cuenca y Monteagudo, un bache pronunciado en el tramo Minglanilla-Caudete de las Fuentes, y un punto de la vía entre Chiva y Xàtiva donde se detectaron movimientos bruscos junto a un bache. Estos reportes impulsaron la limitación preventiva de la velocidad, con la finalidad de garantizar la seguridad de las operaciones hasta que se completen las revisiones técnicas necesarias.

El protocolo actual de Adif contempla que, ante alertas de posibles anomalías en la vía, los servicios técnicos inspeccionan de inmediato los tramos afectados y aplican restricciones de velocidad de manera temporal cuando se detecta algún riesgo potencial. Con base en información proporcionada por EFECOM, la medida preventiva aplicada en Madrid-Valencia se suma a restricciones semejantes adoptadas durante la mañana en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza, donde la circulación quedó limitada a 160 kilómetros por hora entre los puntos kilométricos 100 y 178, después de que un maquinista denunciara el mal estado de ciertos tramos.

A lo largo de la madrugada anterior, según detalló el medio, técnicos de Adif revisaron el tramo Madrid-Calatayud perteneciente a la línea Madrid-Zaragoza, en el que la jornada previa también se había reducido la velocidad por motivos similares. Tras la inspección, solo se mantuvieron retenidas cuatro ubicaciones concretas, en las que el límite se situó en 230 kilómetros por hora a la espera de una posible reparación durante la noche siguiente.

El ministro Puente precisó en una entrevista concedida a TVE, y citada por EFECOM, que la gran mayoría de los avisos recibidos en las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia en las últimas horas provienen del mismo maquinista, quien ayer ya había reportado 21 de los 25 avisos registrados en la línea Madrid-Barcelona. De acuerdo con la información recopilada y difundida por EFECOM, en la red de alta velocidad española, compuesta por 4.070 kilómetros, se suelen recibir de media cuatro avisos diarios de maquinistas acerca de condiciones irregulares o potencialmente peligrosas sobre la vía.

Los datos recabados reflejan un incremento notable en el número de incidencias reportadas en la jornada, centralizadas en avisos del mismo profesional, circunstancia que ha requerido refuerzos en los mecanismos de supervisión. Adif, según mencionó EFECOM, mantiene sus procedimientos de inspección y reparación programados, al tiempo que evalúa la posibilidad de restablecer los límites habituales de velocidad cuando las comprobaciones así lo permitan. Mientras tanto, la circulación de los trenes en los tramos sujetos a revisión permanecerá limitada con el objetivo de minimizar cualquier riesgo asociado a estas irregularidades.

Las inspecciones nocturnas, planificadas para abordar los desperfectos detectados, definirán si Adif retira o mantiene la restricción temporal. La empresa pública ha reiterado su compromiso de actuar con la mayor rapidez posible cada vez que se notifican incidencias susceptibles de afectar la seguridad ferroviaria, como indica la información de EFECOM.

En suma, la jornada, marcada por una sucesión de alertas provenientes principalmente de un mismo maquinista, ha obligado a la aplicación coordinada de controles sobre varios tramos de alta velocidad y la ejecución de inspecciones técnicas adicionales tanto en la línea Madrid-Valencia como en las conexiones Madrid-Zaragoza y Madrid-Barcelona, según informa EFECOM. El seguimiento continuará hasta que las condiciones de la vía permitan el restablecimiento total de la velocidad máxima autorizada en cada ramal afectado.