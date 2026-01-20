Espana agencias

Piden refugios 24 horas en Granada ante el riesgo de morir de frío por vivir en la calle

Guardar

Granada, 20 ene (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido al Ayuntamiento de Granada la apertura urgente de albergues 24 horas ante el riesgo de mortalidad por frío de las personas que viven en la calle, medidas para atender a unos 150 sin hogar en una semana con temperaturas bajo cero.

La petición registrada en el Ayuntamiento se ha vuelto a presentar ante la caída de las temperaturas en esta capital andaluza, con mínimas en negativo y previsión de lluvia y reclama que se active de inmediato un dispositivo extraordinario de emergencia para las personas sin hogar.

La organización ha denunciado que, mientras las mínimas se desploman, entre 100 y 150 personas se ven obligadas a dormir en la calle debido a la escasez de recursos actuales, una cifra que representa a la mitad de la población en exclusión residencial de la ciudad.

Han calificado de crítica la situación y han recordado que en 2024 fallecieron 12 personas sin hogar en Granada, cifra que a su juicio evidencia la urgencia de actuar antes de que el frío vuelva a cobrarse vidas.

La petición se basa en los criterios del Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2024-2025 del Ministerio de Sanidad, un documento técnico que reconoce el riesgo de morir de frío ante la inacción de los ayuntamientos.

La APDHA ha incidido en que la exposición continuada al frío puede derivar en muertes directas por hipotermia, pero que además agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.

Con estos datos, ha solicitado al Ayuntamiento la apertura inmediata de espacios de acogida nocturna y diurna con capacidad suficiente para todas las personas que pernoctan en la calle y el refuerzo de las Unidades de Calle para la detección y traslado voluntario de personas en situación de riesgo. EFE

mro/bfv/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h

Infobae

PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo

Infobae

Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Infobae

Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Adif levanta todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate