Piden refugios 24 horas en Granada ante el riesgo de morir de frío por vivir en la calle

Granada, 20 ene (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido al Ayuntamiento de Granada la apertura urgente de albergues 24 horas ante el riesgo de mortalidad por frío de las personas que viven en la calle, medidas para atender a unos 150 sin hogar en una semana con temperaturas bajo cero.

La petición registrada en el Ayuntamiento se ha vuelto a presentar ante la caída de las temperaturas en esta capital andaluza, con mínimas en negativo y previsión de lluvia y reclama que se active de inmediato un dispositivo extraordinario de emergencia para las personas sin hogar.

La organización ha denunciado que, mientras las mínimas se desploman, entre 100 y 150 personas se ven obligadas a dormir en la calle debido a la escasez de recursos actuales, una cifra que representa a la mitad de la población en exclusión residencial de la ciudad.

Han calificado de crítica la situación y han recordado que en 2024 fallecieron 12 personas sin hogar en Granada, cifra que a su juicio evidencia la urgencia de actuar antes de que el frío vuelva a cobrarse vidas.

La petición se basa en los criterios del Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2024-2025 del Ministerio de Sanidad, un documento técnico que reconoce el riesgo de morir de frío ante la inacción de los ayuntamientos.

La APDHA ha incidido en que la exposición continuada al frío puede derivar en muertes directas por hipotermia, pero que además agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.

Con estos datos, ha solicitado al Ayuntamiento la apertura inmediata de espacios de acogida nocturna y diurna con capacidad suficiente para todas las personas que pernoctan en la calle y el refuerzo de las Unidades de Calle para la detección y traslado voluntario de personas en situación de riesgo. EFE

