Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia

Adamuz (Córdoba), 20 ene (EFECOM).- Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados.

Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y en la madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez hay una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible. EFECOM

