Espana agencias

Wawrinka alarga su despedida

Guardar

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka que ha anunciado su retirada del tenis profesional al final de año, alargó su despedida del Abierto de Australia con una victoria ante el serbio Laslo Djere por 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6(4), después de tres horas y veintitrés minutos.

El helvético, que con 40 años y 310 días es el jugador de más edad en comenzar el cuadro individual masculino del primer Grand slam del curso, ofreció una buena versión ante un rival al que se enfrentó por tercera vez pero nunca en un Grad Slam. Djere ganó uno de ellos y Wawrinka el otro.

Wawrinka, poseedor de tres títulos del Grand Slam, uno de ellos, en el 2014, en Australia, cuando se impuso en la final a Rafa Nadal, aprovechó la invitación que le otorgó el torneo de Melbourne, donde afronta su vigésima participación. Logró situarse en la segunda ronda por decimoséptima vez pero la primera desde el 2021.

"Gracias y gracias. Ha sido un largo viaje. Ha sido increíble. Tantos recuerdos aquí. La única razón por la que he vuelto es por el amor que me dan", dijo sobre la pista, nada más ganar su partido, en agradecimiento al trato del público australiano.

"Si, es mi último año. Ha pasado demasiado tiempo desde que vine por primera vez pero la pasión es la misma. Ya no soy joven y tengo que tener cuidado. Ha sido increíble. Fue especial entrar en esta cancha en un Grand Slam y competir con los mejores del mundo. Para eso entreno cada día. Estoy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de volver a jugar aquí. Es mi última vez y quiero disfrutar pero también ganar y competir", añadió.

En su puesta en escena número 75 en un Grand Slam, Wawrinka, que también cuenta con triunfos en Roland Garros 2015 y Abierto Estados Unidos en el 2016, alargó su estancia en el torneo, en lo que va a ser su última participación.

Cinco años después, el suizo logró una victoria en Melbourne y espera al ganador del encuentro entre el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Gea. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España

Infobae

¿Puede ChatGPT aconsejar a futuros universitarios?: Un estudio pone a prueba a la IA

Infobae

Corberán: “Tenemos ganas de rebelarnos en la Liga”

Infobae

La hora de Rafa Jódar

Infobae

UA: La victoria de Senegal en la Copa de África refleja "el orgullo continental"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival