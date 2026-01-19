Wawrinka alarga su despedida

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka que ha anunciado su retirada del tenis profesional al final de año, alargó su despedida del Abierto de Australia con una victoria ante el serbio Laslo Djere por 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6(4), después de tres horas y veintitrés minutos.

El helvético, que con 40 años y 310 días es el jugador de más edad en comenzar el cuadro individual masculino del primer Grand slam del curso, ofreció una buena versión ante un rival al que se enfrentó por tercera vez pero nunca en un Grad Slam. Djere ganó uno de ellos y Wawrinka el otro.

Wawrinka, poseedor de tres títulos del Grand Slam, uno de ellos, en el 2014, en Australia, cuando se impuso en la final a Rafa Nadal, aprovechó la invitación que le otorgó el torneo de Melbourne, donde afronta su vigésima participación. Logró situarse en la segunda ronda por decimoséptima vez pero la primera desde el 2021.

"Gracias y gracias. Ha sido un largo viaje. Ha sido increíble. Tantos recuerdos aquí. La única razón por la que he vuelto es por el amor que me dan", dijo sobre la pista, nada más ganar su partido, en agradecimiento al trato del público australiano.

"Si, es mi último año. Ha pasado demasiado tiempo desde que vine por primera vez pero la pasión es la misma. Ya no soy joven y tengo que tener cuidado. Ha sido increíble. Fue especial entrar en esta cancha en un Grand Slam y competir con los mejores del mundo. Para eso entreno cada día. Estoy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de volver a jugar aquí. Es mi última vez y quiero disfrutar pero también ganar y competir", añadió.

En su puesta en escena número 75 en un Grand Slam, Wawrinka, que también cuenta con triunfos en Roland Garros 2015 y Abierto Estados Unidos en el 2016, alargó su estancia en el torneo, en lo que va a ser su última participación.

Cinco años después, el suizo logró una victoria en Melbourne y espera al ganador del encuentro entre el checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Gea. EFE