Sumar cancela la reunión con Pedro Sánchez tras el accidente de tren en Adamuz

Sumar ha cancelado la reunión que tenían prevista este martes la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar el posible envío de tropas de paz a Ucrania, tras conocer las consecuencias del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 39 personas.

Fuentes del Movimiento Sumar han confirmado que tampoco darán la rueda de prensa prevista para el mismo día, y han avisado de que aún no han establecido una nueva nueva fecha para el encuentro.

Así lo han decidido tras el accidente que ha ocurrido en el pueblo cordobés de Adamuz. Éste podría haberse producido por el descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Iryo 6189, y la posterior invasión de la vía contigua en la que circulaba un ferrocarril de Alvia, aunque estos extremos aún están por confirmar.

Este siniestro ha dejado al menos 39 fallecidos y 152 heridos. Por ello, también se ha cancelado la reunión que tenían previsto celebrar en la tarde de hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.

