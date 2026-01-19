Espana agencias

Paraguay prevé duplicar exportaciones forestales en próximos años con pacto UE-Mercosur

Guardar

Asunción, 19 ene (EFECOM).- Paraguay prevé duplicar sus exportaciones forestales en los años posteriores a la plena entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, firmado el pasado sábado en Asunción, informó este lunes la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski.

En una entrevista con la radio local ABC Cardinal, la funcionaria señaló que las exportaciones forestales paraguayas marcaron récord tras superar los 100 millones de dólares durante 2025, impulsadas por productos como carbón vegetal, láminas de madera y contrachapados de eucalipto.

"Estos números, incluso, podrían llegar a duplicarse", apuntó Goralewski al hablar de los beneficios a corto y mediano plazo para su país por el pacto entre la UE y el Mercosur, que también integran Argentina, Brasil y Uruguay.

De igual forma, indicó que España, Portugal e Italia son los países europeos que más productos forestales paraguayos importaron durante el 2025, aunque los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Chile y Brasil.

La jefa del Infona señaló, por otro lado, que la industria forestal no es un impulsor de la deforestación en Paraguay, puesto que el 95 % de sus productos provienen de "plantaciones" comerciales.

La UE y el Mercosur firmaron el sábado un histórico acuerdo que creó el mercado más amplio del mundo, con más de 700 millones de personas.

Pese a la firma, la entrada en vigor del acuerdo no es automática, ya que aún debe superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre de este año. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cerúndolo derrota a Zhang y vuelve a segunda ronda

Infobae

Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Infobae

Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Infobae

Martín Etcheverry sobrevive a un 'maratón'

Infobae

41-6. Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan al juego por el título de la NFC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz