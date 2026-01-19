Espana agencias

Pape Gueye, héroe de Senegal en la Copa África tras asentarse en el Villarreal

Guardar

Javi Mata

Vila-real (Castellón), 19 ene (EFE).- El jugador del Villarreal Pape Gueye se convirtió este domingo en el héroe de Senegal al marcar el tanto que dio la victoria a su selección ante Marruecos en la final de la Copa África, un éxito que le llega tras haberse asentado en el Villarreal tras un inicio de carrera no exento de dificultades.

Nacido en Montreuil (Francia), el 24 de enero de 1999, en una familia de emigrantes senegaleses, Gueye se formó y destacó en Le Havre, club a cuyo primer equipo llegó con solo 18 años para competir en la segunda categoría del fútbol galo. Pese a su juventud, llegó a ser capitán en varios partidos.

En la primavera de 2020, el Watford inglés anunció su fichaje pero en junio de ese mismo año Gueye fue presentado por el Olympique de Marsella, una situación que llevó a la entidad británica a denunciar al jugador por duplicidad de contratos.

Tres años después, el TAS sancionó al jugador con cuatro meses sin jugar y una multa de 2,5 millones. El futbolista señaló en diversas entrevistas que fue engañado por el que entonces era su representante.

La sanción le llegó tras dos campañas y media en el Olympique y media más en el Sevilla como cedido al haber perdido protagonismo en su club de origen. Su 'parón' coincidió con el efímero paso de Marcelino por el equipo marsellés.

Esa coincidencia facilitó que en el verano de 2024, acabado ya su contrato con el Olympique, llegara al Villarreal libre y firmara un contrato hasta 2028 con una cláusula de 45 millones.

La pasada campaña fue elegido como el mejor jugador africano de la Liga tras ser clave para que el Villarreal se clasificara para a Liga de Campeones. En los últimos meses, varios medios han publicado el interés de equipos como el PSG o el Galatasaray en hacerse con sus servicios el próximo verano.

Gueye es un centrocampista de corte defensivo por su gran físico pero con calidad para tocar el balón y un buen disparo de lejos. Combina fortaleza, habilidad y técnica para recuperar balones y repartirlos, lo que le hace un jugador muy completo. Uno de sus ídolos de juventud fue Paul Pogba, un centrocampista de características similares.

Esta campaña, antes de marcharse a la concentración de Senegal, Gueye había participado en trece encuentros ligueros con el Villarreal y en nueve de ellos como titular. El balance del equipo de Marcelino en esos choques fue de nueve triunfos, dos empates y otras dos derrotas. Además, ha sido titular en los seis encuentros de la Liga de Campeones que ha disputado el equipo, que ha empatado uno y ha perdido cinco.

Paralelamente a su crecimiento en el fútbol de clubes se produjo su desarrollo en el de selecciones. Inicialmente fue internacional con Francia, país en el que nació, creció y se formó y llegó a jugar con su equipo sub 19. Pero, finalmente, se decidió por el país de sus padres para dar el salto a la absoluta.

Debutó en 2021 con Senegal y en 2022 ya fue parte de la selección de 'Los Leones de Terenga' que conquistó la Copa África. Pese a haber jugado en el Mundial y en partidos de clasificación, no estuvo en 2023 y en 2025 en el torneo del que ahora se ha convertido en héroe.

Fijo en el once de su selección en este torneo, solo descansó en uno de los partidos de la fase de grupos. En octavos de final ya fueron clave sus dos goles para pasar de ronda y el tercero, el de la final le ha convertido en héroe en su país.

Gueye habla castellano, un reto que se propuso para mejorar su rendimiento en el Villarreal y tiene un cocinero propio para cuidar su alimentación. Además, tiene en su casa gimnasio y piscina, dos elementos que según ha contado le ayudan en la recuperación tras los partidos. EFE

jmg/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una ONG denuncia contratos millonarios opacos y sin publicidad en tecnología de fronteras

Infobae

Las reservas de sangre están garantizadas en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Infobae

Dos altos cargos valencianos sacaron copia de un audio del 112 que se filtró cortado

Infobae

Sánchez cancela todas las reuniones con los partidos que iba a mantener esta semana

Infobae

El Supremo cita a Alvise el día 26 por acosar a dos eurodiputados que fueron en su lista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Aldamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival