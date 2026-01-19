IU denuncia subida de precios en los transportes tras el accidente ferroviario en Adamuz

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha denunciado este lunes la "injustificada subida de precios y la especulación en el transporte" tras el accidente en Adamuz (Córdoba) y ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria para atajar "este tipo de abusos".

En un comunicado remitido a los medios, ha señalado "con mucha indignación cómo aerolíneas y empresas de alquiler de vehículos están aprovechando el cierre de la línea ferroviaria entre Andalucía y Madrid (...) para disparar los precios de forma injustificada".

"En una situación de emergencia no se puede especular con un derecho básico como la movilidad. Es necesario evitar que, en contexto de crisis o de emergencia, se produzcan incrementos abusivos cuando las alternativas de transporte están absolutamente limitadas", ha considerado.

Por esa razón ha informado que IU ha registrado "de urgencia" este mismo lunes en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria desde la idea de que "los poderes públicos deben intervenir y garantizar precios justos en servicios esenciales" para proteger a los consumidores "frente a prácticas abusivas con precios dinámicos (...), especialmente en situaciones de crisis".

"Aprovechar el dolor ajeno no puede convertirse en un modelo de negocio. Defendemos que las instituciones actúen con firmeza y que garanticen los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de compañías que solo buscan aumentar sus beneficios, incluso en un momento de tragedia como la sufrida en Adamuz", ha subrayado antes de recomendar a los afectados que reclamen a estas empresas. EFECOM