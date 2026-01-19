Iñaki Peña regresa a la portería del Elche ante un Sevilla que repite su última alineación

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- El guardameta Iñaki Peña regresa a la titularidad en el Elche para el partido ante el Sevilla, en el que también entran en el once Josan Ferrández, David Affengruber y Grady Diangana, mientras que el conjunto andaluz repite la alineación de la última jornada frente al Celta de Vigo.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha apostado de inicio por Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Pétrot; Josan, Aguado, Febas, Neto, Germán Valera; Diangana y Álvaro Rodríguez.

Por su parte, el técnico del Sevilla, Matías Almeyda, ha formado su equipo titular con Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Peque e Isaac Romero. EFE

pvb/cta/jl