Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP

Tras el siniestro ferroviario en Córdoba, el líder popular reunirá a figuras clave en transportes y sanidad, mientras mantiene comunicación directa con responsables autonómicos y expertos para obtener actualizaciones sobre la infraestructura y coordinar la respuesta institucional

Berta Barrero, exdirectora general de Operaciones de Renfe, y Pablo Vázquez, expresidente de la compañía ferroviaria y actual presidente de la fundación Reformismo21, han sido convocados por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión en la sede nacional del partido, focalizada en dar seguimiento a la emergencia causada por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. De acuerdo con Europa Press, este encuentro busca analizar y coordinar la respuesta institucional del PP ante el siniestro, y contará además con la participación de Juan Bravo, vicesecretario del partido con atribuciones en área de Transportes, y Carmen Fúnez, vicesecretaria responsable del área de Sanidad.

El medio Europa Press detalló que Feijóo ha intensificado la comunicación con el presidente andaluz, Juanma Moreno, con quien mantiene contactos constantes a fin de recabar información actualizada sobre la situación en Córdoba y la infraestructura ferroviaria afectada. Además, el líder popular realizó una llamada al exministro de Fomento Íñigo de la Serna, ampliando la recogida de datos y opiniones técnicas vinculadas al suceso. La dirección del PP subrayó que “toda la atención está y estará en Córdoba en estos trágicos momentos”, insistiendo en la solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares.

Tal como consignó Europa Press, desde la formación popular se decidió suspender la rueda de prensa programada para este lunes, luego de la habitual reunión del comité de dirección que preside Feijóo cada inicio de semana. El accidente, que implicó el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, ha motivado además la solicitud por parte de Feijóo a las direcciones autonómicas y provinciales de su partido para que cancelen toda la agenda pública prevista durante la jornada como señal de duelo.

Además, el accidente obligó a aplazar la reunión entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debía celebrarse también durante la jornada en el Palacio de la Moncloa y en la que se abordarían, entre otros puntos, el posible envío de tropas españolas a Ucrania. Según fuentes del equipo del líder del PP citadas por Europa Press, ambas partes acordaron buscar una “fecha más adecuada” para sostener ese encuentro en el futuro.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la convocatoria interna del PP prioriza la coordinación sobre la gestión de la emergencia y el seguimiento de la asistencia a los afectados, considerando el accidente como un asunto de máxima prioridad para la formación y su dirección. Los contactos con expertos del sector y responsables institucionales forman parte de la estrategia partidaria para analizar tanto las causas como el impacto inmediato sobre los servicios ferroviarios de la zona y las necesidades sanitarias asociadas al siniestro.

Europa Press reportó que el PP busca mostrar así no solo su respaldo institucional a los afectados, sino también su interés en participar proactivamente en las soluciones a corto y medio plazo para la infraestructura dañada a raíz del descarrilamiento. Las conversaciones telefónicas mantenidas por Feijóo con responsables autonómicos y autoridades relevantes del ámbito del transporte forman parte de la recogida de información técnica y operacional necesaria para entender el alcance del incidente.

La decisión de suspender comparecencias públicas y actos partidarios tras el accidente refleja el enfoque adoptado por el Partido Popular frente al impacto social y mediático del descarrilamiento, canalizando todos los esfuerzos posibles en la respuesta a la emergencia en Córdoba. Las fuentes del PP citadas por Europa Press recalcaron que cualquier otra actividad pública quedará supeditada a la evolución de los acontecimientos y a las prioridades sugeridas por la situación de emergencia.

El encuentro coordinado por Feijóo reúne a figuras clave tanto del ámbito ferroviario como del sector sanitario y pretende valorar las necesidades de intervención, así como medidas orientadas a la prevención de incidentes similares, tomando en consideración la experiencia de los participantes convocados. Según la información de Europa Press, estos movimientos responden a la necesidad de un análisis exhaustivo y al compromiso del PP con una gestión sensible y responsable de las consecuencias del siniestro en Córdoba.

