Boca Juniors vence a Olimpia por 2-1 en el último amistoso antes de comenzar la temporada

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- El argentino Boca Juniors derrotó este domingo por 2-1 al Olimpia paraguayo en la localidad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), en un partido muy disputado que marcó el último amistoso de ambos equipos previo al comienzo de la temporada 2026.

El partido permitió a los entrenadores de ambos equipos ultimar detalles y ensayar alternativas de cara al comienzo de sus respectivas competencias.

El juego comenzó favorable al conjunto asunceno, que se puso en ventaja gracias a un centro de Hugo Quintana que, tras desviarse en el lateral boquense Juan Barinaga, se elevó por encima del portero Agustín Marchesín.

Pocos minutos después, la noche se complicó aún más para el conjunto argentino, que perdió a su goleador, Miguel Merentiel, debido a una molestia muscular que lo obligó a dejar el campo y motivó el ingreso de Lucas Janson en su lugar.

El empate de Boca llegó promediando la primera mitad gracias a un remate de Alan Velasco que, tal como sucedió en el gol paraguayo, terminó en el fondo de la red debido a un desvío que descolocó al portero.

En esta ocasión el desvío fue en el defensa Mateo Gamarra, tras un primer impacto en su compañero de zaga, Juan Vera.

La ventaja del conjunto argentino llegó pocos minutos después, cuando el mediocampista Tomás Belmonte impactó de cabeza un centro del extremo Exequiel Zeballos, que, al igual que en la etapa final del torneo pasado, volvió a ser uno de los jugadores más incisivos de su equipo.

En el equipo dirigido por Claudio Úbeda destacó también el internacional argentino Leandro Paredes, como dueño de los balones parados y eje del equipo en el centro del campo; el español Ander Herrera, que tuvo una buena primera mitad pero fue reemplazado en el entretiempo; y el propio Belmonte, que además de marcar el gol del triunfo ofreció un gran despliegue y mucha entrega.

También tuvieron una buena actuación Janson, que había tenido pocos minutos en los últimos meses, y Velasco, un jugador por el cual el club hizo una gran apuesta y que todavía no ha podido brillar con la camiseta azul y oro.

En el conjunto paraguayo destacaron el portero uruguayo Gastón Oliveira, el zaguero Juan Vera, y el volante argentino Juan Fernando Alfaro, llegado a comienzos de este año proveniente de Nacional de Paraguay.

En ataque, el equipo dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez se apoyó en los regates de Quintana y la creatividad de Alfaro, mientras que su principal falencia estuvo en la capacidad de crear situaciones de peligro y, cuando las tuvo, la falta de contundencia para convertirlas en gol.

El duelo de este domingo representó el segundo amistoso de ambos equipos en la actual pretemporada.

Boca había empatado el pasado miércoles sin goles en La Bombonera ante Millonarios de Colombia, en lo que representó la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador argentino, fallecido en octubre pasado cuando todavía ocupaba el banquillo de Boca.

Olimpia, por su parte, venía de ser derrotado en penaltis por el Colo Colo chileno tras haber empatado 0-0 en el tiempo reglamentario de un amistoso disputado en Montevideo por la Serie Río de la Plata.

Boca debutará en el Torneo Apertura del fútbol argentino el próximo domingo cuando reciba a Deportivo Riestra.

El conjunto paraguayo, por su parte, debutará ese mismo día, como local ante Guaraní. EFE