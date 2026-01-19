Espana agencias

Anisimova alarga su gran nivel y se sitúa en segunda ronda

Guardar

REdacción deportes, 19 ene (EFE).- La estadounidense Amanda Anismova, cuarta favorita, derrotó por 6-3 y 6-2 a la suiza Simona Waltert por 6-3 y 6-2, en 59 minutos y se situó en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde jugará con la ganadora del partido entre la checa Katerina Siniakova y la húngara Farina Udvardy.

Finalista en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, un año después, la estadounidense llega a Australia con una notable mejoría respecto al pasado curso, asentada entre las mejores del mundo.

"El año pasado fue un gran año y cogí mucha confianza. Tuve momentos geniales que intento recuperar esta temporada. Este es un nuevo Grand Slam y voy viendo en cada partido y disfrutar del momento", indicó la norteamericana. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alejandro Blanco: "El futuro del deporte español es mejor que su historia"

Infobae

Nasser Al Attiyah gana su sexto título en coches

Infobae

La 'Fiore' jugará todos sus partidos pese a la muerte de su presidente

Infobae

Nico González inicia la reincorporación al grupo tras 4 semanas de baja

Infobae

El Espanyol se enfrenta a sanciones tras el lanzamiento de botellas contra el Girona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Los líderes europeos estudian cómo frenar a Trump en Groenlandia entre llamamientos a usar el ‘bazuca comercial’: “Volver a la normalidad es imposible”

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival