Anisimova alarga su gran nivel y se sitúa en segunda ronda

REdacción deportes, 19 ene (EFE).- La estadounidense Amanda Anismova, cuarta favorita, derrotó por 6-3 y 6-2 a la suiza Simona Waltert por 6-3 y 6-2, en 59 minutos y se situó en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde jugará con la ganadora del partido entre la checa Katerina Siniakova y la húngara Farina Udvardy.

Finalista en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, un año después, la estadounidense llega a Australia con una notable mejoría respecto al pasado curso, asentada entre las mejores del mundo.

"El año pasado fue un gran año y cogí mucha confianza. Tuve momentos geniales que intento recuperar esta temporada. Este es un nuevo Grand Slam y voy viendo en cada partido y disfrutar del momento", indicó la norteamericana. EFE