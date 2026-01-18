Espana agencias

Micron comprará una planta de fabricación de chips en Taiwán por 1.800 millones de dólares

Taipéi, 18 ene (EFECOM).- La compañía estadounidense Micron, especializada en chips de memoria, anunció la firma de una carta de intención para adquirir una planta de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) en el condado de Miaoli, en el noroeste de Taiwán, por un valor total de 1.800 millones de dólares estadounidenses.

La adquisición incluye una sala blanca de fabricación de obleas de 300 milímetros de unos 300.000 pies cuadrados (27.870 metros cuadrados), y reforzará la posición de Micron para "atender la creciente demanda global de soluciones de memoria", señaló la firma norteamericana a través de su página web.

"Esta adquisición estratégica de una sala blanca existente complementa nuestras operaciones actuales en Taiwán y permitirá a Micron aumentar la producción y servir mejor a nuestros clientes en un mercado donde la demanda sigue superando a la oferta", aseguró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron.

La tecnológica estadounidense prevé cerrar la operación en el segundo trimestre de 2026, tras lo cual asumirá la propiedad y el control de la planta para equiparla y aumentar gradualmente la producción de memorias DRAM.

"Micron espera que esta adquisición contribuya con un volumen significativo de obleas DRAM a partir de la segunda mitad del año calendario 2027. Esta adquisición complementa los planes de expansión global en curso de Micron a medida que la compañía invierte para satisfacer la demanda de largo plazo de sus clientes", sentenció el comunicado.

Micron es el único fabricante con sede en EE.UU. de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció en junio del año pasado que Micron invertirá 200.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación e investigación de semiconductores en territorio estadounidense. EFECOM

