Los inversores hoteleros analizan en el Spanish Host-In la transformación del sector

Barcelona, 18 ene (EFECOM).- El Grupo Hotusa reunirá el próximo martes en el foro Spanish Host-In a algunos de los principales actores de la inversión hotelera para analizar los escenarios de futuro de un sector inmerso en una profunda transformación hacia una oferta de cada vez mayor calidad.

El evento congregará en Madrid a cerca de 400 profesionales para abordar en una serie de mesas redondas las estrategias de crecimiento de las cadenas, las oportunidades de inversión que presenta el nuevo entorno global y la evolución de los instrumentos de financiación para impulsar la expansión, entre otros asuntos.

En España, cerca de un tercio de las operaciones de adquisición de hoteles registradas en el último año han sido realizadas por las cadenas, un protagonismo en el mercado que se analizará en un diálogo con el consejero delegado de Barceló Hotel Group, Raúl González, y el de Pestana Hotel Group, José Theotónio.

Una de las principales fortalezas del evento, ha resaltado a EFE el presidente de Hotusa, Amancio López, es su capacidad para reunir a algunos de los principales competidores del mercado en un espacio común donde "lo compartido es más importante que la competencia".

A diferencia de otros países europeos, España mantiene el rasgo característico de contar con un número relevante de cadenas que apuestan por la fórmula del hotel en propiedad y que han mantenido una senda de crecimiento sostenida en los últimos años, ha subrayado López.

Hotusa, en particular, cuenta con 111 de sus cerca de 300 establecimientos en propiedad a cierre de 2025, un ejercicio en el que ha ejecutado un total de 30 operaciones -12 en España y el resto en el extranjero-, de las cuales 16 han sido adquisiciones.

Tras el punto de inflexión de la pandemia, los inversores hoteleros en destinos maduros como España se han hecho conscientes de que el número de visitantes posibles es limitado y han asumido que el camino hacia adelante pasa por evolucionar hacia productos de calidad, en muchos casos hacia el lujo.

Ese escenario exige que las inversiones privadas vayan acompañadas de una "colaboración pública" que permita consolidar destinos turísticos de carácter 'prime', ha sostenido el presidente de la cadena.

"Si queremos hoteles de cinco estrellas, el destino tiene que ser también cinco estrellas", ha señalado López, que pone en valor aspectos como la seguridad y el sistema sanitario que puede ofrecer España a los turistas, pero reclama tanto inversiones en infraestructuras a largo plazo como medidas más inmediatas, como mejorar la limpieza de las ciudades.

Los gobiernos deben poner las "luces largas" y aprovechar los tiempos de bonanza para asegurar que el turismo de calidad sigue llegando a veinte y cuarenta años vista, ha afirmado.

Otro de los principales focos del foro Spanish Host-In se centrará en las gestoras de activos, otros de los grandes actores del mercado, que participarán en una mesa redonda para evaluar, desde distintos perfiles de inversión, las prioridades, los riesgos y las oportunidades ante el nuevo ciclo del sector, ha destacado la directora de Expansión de Hotusa, Clara López.

Javier Arús, responsable del segmento de hoteles y ocio de Azora; Ulf Pleschiutschnig, responsable de inversiones europeas para Morgan Stanley Real Estate Investing, y Jacopo Burgio, director ejecutivo de TPG Angelo Gordon, participarán en esa mesa charla.

Ofrecerán además su visión sobre el actual papel de la banca, nuevos instrumentos de financiación y perspectivas de liquidez el presidente del Grupo Société Generale en España y Portugal, Donato González; el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, y el 'managing director' de la firma de inversión Castlelake, Ricardo Armas, en una mesa moderada por el presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets. EFECOM