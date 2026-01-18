La inflación en eurozona y EEUU enmarca el interés de un mercado atento a la geopolítica

Madrid, 18 ene (EFECOM).- La inflación en la eurozona de diciembre, el gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, así como los índices de gestores de compras de Alemania, la zona euro y EE. UU., enmarcarán la próxima semana el interés de un mercado que se muestra pendiente de la situación geopolítica.

En Europa, la semana comienza con el dato del IPC en la zona euro en diciembre y la celebración de una subasta de deuda en Francia a 3, 6 y 12 meses.

Uno de los datos más destacados del martes 20 será el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, a lo que se sumará el índice de precios del productor (IPP) en este país, la cuenta corriente en la zona euro, la balanza comercial de España de noviembre, y la comparecencia del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Un día después, el miércoles 21, comparecerá la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se publicará el IPC y el IPP del Reino Unido de diciembre y se conocerá el índice de precios de la vivienda en este país y, un día después, el jueves se publicarán las actas de la reunión de política monetaria del BCE del pasado 18 de diciembre en la que se mantuvieron los tipos de interés en el 2 %.

En el ámbito empresarial, destacará el pago de dividendos de Acerinox el viernes 23, de 0,31 euros brutos por títulos, y la publicación de resultados de Bankinter el jueves 22; Avanza Bank Holding y EQT, entre otros.

En Estados Unidos, este lunes el mercado no abrirá sus puertas por el Día de Martin Luther King, mientras que el martes entre lo más destacado estará la celebración de subasta de deuda pública a 3 y 6 meses y a 52 semanas.

Ese día también se conocerán las reservas semanales del petróleo del API, dato destacado por el conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán, según ha destacado el analista de Banco BiG Borja de Castro.

El miércoles 21 se publicará el índice del mercado hipotecario en Estados Unidos, el dato de venta de viviendas pendientes de diciembre, y una nueva subasta de bonos a 20 años.

El jueves 22 llegará el dato más esperado de la semana en Estados Unidos, el PCE, medida de especial importancia para las decisIones que toma la Reserva Federal (Fed) en materia de tipos.

Ese mismo día también se publicará el PIB trimestral de Estados Unidos y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, a lo que se sumarán nuevas subastas de bonos a 4 y 8 semanas y de deuda a 10 años ligada a la inflación.

En el ámbito empresarial, el mercado estará pendiente de la publicación de resultados de Netflix, Intel, United Airlines Holdings, Johnson & Johnson, US Bancorp, 3M, Interactive Brokers Group y General Electric, entre otros.

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana en la región Asia-Pacífico, destacarán el lunes en China la publicación del crecimiento del PIB del cuarto trimestre, la producción industrial y las ventas minoristas y, un día después, se conocerá su tasa de préstamo preferencial del Banco Popular de China (PBoC).

De Castro ha destacado la importancia del dato del PIB de China.

En Japón, el jueves se publicará la balanza comercial y el viernes el IPC de diciembre y se conocerá la decisión sobre tipos del Banco de Japón, determinante según De Castro al no descartar la entidad incluso ver plausible una posible intervención de nuevo de la divisa. EFE

(Foto) (Vídeo)