Julián Alvarez, Almada y Pubill, en el once del Atlético; Toni Martínez, en el Alavés

Madrid, 18 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, finalmente cuenta de inicio con Julián Alvarez y Marc Pubill en el once contra el Alavés, en el que entra Thiago Almada y al que regresa Alexander Sorloth, mientras que Eduardo Coudet, su homólogo en el club blanquiazul, alinea a Toni Martínez en la delantera.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada; y los delanteros Alexander Sorloth y Julián Alvarez, con lo que Antoine Griezmann seguirá de suplente en LaLiga, por décimo encuentro de los últimos once.

En el Alavés, Coudet alinea de inicio a Antonio Sivera; Johny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Carlos Vicente, Carles Aleñá, Jon Guridi; y Toni Martínez. EFE