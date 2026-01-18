Espana agencias

Feijóo promete una financiación "justa" en un año si gobierna y ofrece a CCAA del PSOE la propuesta firmada por el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé "marcha atrás" y "revierta" el modelo de financiación autonómica que ha presentado y que cuenta con el rechazo de todas las CCAA salvo Cataluña. Dicho esto, se ha comprometido a impulsar un sistema de financiación "justo", "transparente" y "pensando en todos los españoles", al tiempo que ha ofrecido a las CCAA del PSOE el documento que han firmado todos los 'barones' del PP en Zaragoza.

"Para nosotros la igualdad entre españoles no está en venta. El PP no puede llegar a la Presidencia del Gobierno rompiendo la igualdad ante los ciudadanos", ha proclamado Feijóo en un acto en el World Trade Center de Zaragoza, en el que también han intervenido el presidente de esta comunidad, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

Tras firmar con los presidentes del PP la llamada 'Declaración de Zaragoza' con las bases del sistema de financiación que quiere hacer el PP si gobierna, Feijóo ha defendido su "proyecto común" para España frente al "desguace" del Estado que, a su juicio, busca el Gobierno de Pedro Sánchez tras su pacto "bilateral" con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Es más, ha pedido a ambos que dejen de "engañar" y "usar" a los catalanes.

"En España caben los matices y caben las diferencias. Nos enriquecen. Pero lo que no caben son las fronteras internas, no caben los chantajes y no caben los privilegios. Y por eso estamos hoy aquí, para decirlo, para defenderlo y para dar la cara", ha proclamado, cosechando una ovación de los asistentes.

UNA DECLARACIÓN QUE PUEDEN SUSCRIBIR TODAS LAS CCAA

Feijóo ha subrayado que la 'Declaración de Zaragoza' --que han firmado los 11 presidentes del PP, los dos presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los presidentes regionales del PP-- la podrían suscribir todos los presidentes autonómicos de España. "Nosotros no renunciamos a un proyecto común", ha enfatizado.

Dicho esto, el líder del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo retirar el modelo que presentó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Le decimos al señor Sánchez, dé usted marcha atrás, revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo, reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha enfatizado.

El líder del PP se ha comprometido a impulsar "un modelo de financiación justo, transparente y pensado en todos los españoles" si llega al Palacio de la Moncloa. Según ha añadido, en el primer mes del gobierno convocarán una Conferencia de Presidentes a las que las CCAA estarán convocadas "únicamente para la financiación".

"A continuación, retomaremos los grupos de trabajo técnico que los había y que no les han hecho caso, en el que participen todas las comunidades autónomas", ha explicado, para concluir que dedicarán "el primer año a acordar con todos un nuevo modelo" antes de presentarlo en las Cortes.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

