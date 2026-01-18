Feijóo acusa a Sánchez de "desguazar el Estado" y exige "reiniciar" la reforma en financiación con todas las CCAA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a impulsar en el plazo de un año un sistema de financiación "justo", "transparente" y negociado entre "todos" si llega a Moncloa y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar "marcha atrás", "revertir" y "reiniciar" la reforma del modelo tras el rechazo que han expresado todas las CCAA salvo Cataluña.

"No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo. Eso no se puede hacer y desde luego no lo vamos a hacer", ha declarado Feijóo, la víspera de su reunión con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa para hablar sobre el posible envío de tropas a Ucrania. Sin embargo, el presidente del PP quiere hablar de más asuntos de política exterior y de Defensa como la situación en Groenlandia o en Venezuela.

Feijóo y sus 'barones' han visualizado este domingo en Zaragoza un frente común contra el nuevo modelo que presentó hace 10 días la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, aumentando los recursos del sistema en unos 21.000 millones.

Ese rechazo se ha plasmado en la llamada 'Declaración de Zaragoza' que han firmado todos los presidentes autonómicos y regionales del PP, incluidos los dos presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ese documento de siete folios arranca con una defensa de la igualdad de todos los españoles: "Los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles".

"PARA NOSOTROS LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES NO ESTÁ EN VENTA"

De hecho, Feijóo ha dejado claro que el PP no suscribirá un acuerdo de financiación que promueva "la desigualdad entre españoles, imponga privilegios de unos sobre otros o establezca particularidades que no estén basadas en hechos objetivos".

"Para nosotros la igualdad entre españoles no está en venta. El PP no puede llegar a la Presidencia del Gobierno rompiendo la igualdad ante los ciudadanos", ha proclamado Feijóo en la clausura de este acto en el World Trade Center de Zaragoza, en el que también han intervenido el presidente de esta comunidad, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

En su intervención, Feijóo ha defendido su "proyecto común" para España frente al "desguace" del Estado que, a su juicio, busca el Gobierno de Pedro Sánchez tras su pacto "bilateral" con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Es más, ha pedido a ambos que dejen de "engañar" y "usar" a los catalanes.

Tras asegurar que "Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa", ha denunciado que "un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad", haya sido nombrado como "ministro de Hacienda" del Gobierno. "Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco el del resto de los españoles", ha manifestado.

RECHAZO A LA BILATERALIDAD QUE PRETENDE EL GOBIERNO

Feijóo, que ha asegurado que el PP no va a "tolerar que se expulse a Cataluña del sitio que le corresponde", que es una mesa en la que se sienten todos, ha expresado su rechazo a la negociación bilateral que pretende el Gobierno. De hecho, la ministra Montero tiene previsto mantener contactos con las CCAA para avanzar en aspectos técnicos del nuevo sistema.

"Del acuerdo bilateral ya nació el modelo de financiación actual, el que hoy critican los mismos que lo diseñaron en 2009. Cuando se utiliza el mismo camino, ese camino llevará a los mismos resultados", ha advertido.

Feijóo ha asegurado que Sánchez no ha sido capaz de reformar el sistema de financiación en más de siete años porque "se ha equivocado de interlocutor" y porque "España no tiene un presidente del Gobierno libre, sino maniatado por los partidos que le dieron la investidura".

En este punto, ha subrayado que "ni el independentismo que ha dilapidado el dinero público ni el Gobierno que lo ha convertido en mordidas" van a dar "lecciones" de financiación al PP. "Que el separatismo deje de pedir dinero público para sus embajadas y que los socialistas dejen de destinarlo a sus mordidas", ha demandado.

"NINGÚN ESPAÑOL ES MÁS SINGULAR QUE OTRO"

Además, Feijóo ha resaltado que el PP "no renunciará jamás a un proyecto común". "En España caben los matices y caben las diferencias, nos enriquecen. Pero lo que no caben son las fronteras internas, no caben los chantajes y no caben los privilegios. Y por eso estamos hoy aquí, para decirlo, para defenderlo y para dar la cara", ha proclamado, cosechando una ovación de los asistentes.

Feijóo ha afirmado que hay "particularidades" en todas partes y que el PP las reconoce, pero ha insistido en que "ningún español es más singular que otro". "Nadie que defienda el progreso como propósito para su país puede defender una financiación desigual sin que se le caiga la cara de vergüenza", ha apostillado.

Por eso, el líder del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo retirar el modelo de financiación que ha presentado. "Dé usted marcha atrás, revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo, reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha demandado.

UNA DECLARACIÓN QUE PUEDEN SUSCRIBIR TODAS LAS CCAA

Feijóo ha subrayado que los ejes de la 'Declaración de Zaragoza' los podrían suscribir todos los presidentes autonómicos de España porque el PP "no renuncia a un proyecto común". "Los presidentes socialistas, la verdad es que son pocos, les interesa y los suscribirían. Y por eso el pacto en el siguiente Gobierno será posible", ha vaticinado, apuntado a que un Gobierno del PP negociará con todas las CCAA.

A renglón seguido, el líder del PP se ha comprometido a impulsar "un modelo de financiación justo, transparente y pensado en todos los españoles" si llega al Palacio de la Moncloa. Según ha añadido, en el primer mes del gobierno convocarán una Conferencia de Presidentes a las que las CCAA estarán convocadas "únicamente para la financiación".

"A continuación, retomaremos los grupos de trabajo técnico que los había y que no les han hecho caso, en el que participen todas las comunidades autónomas", ha explicado, para concluir que dedicarán "el primer año a acordar con todos un nuevo modelo" antes de presentarlo en las Cortes.