Chueca: "Hay que abordar la reforma de la financiación local a la vez que la autonómica"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado durante su intervención en el acto de financiación autonómica, al que han asistido los presidentes de comunidades de autónomas del PP, y que se ha desarrollado en el World Trade Center, que "necesitamos que cuando se aborde esa financiación autonómica, esa actualización de la financiación y del dinero de todos los españoles para todo nuestro territorio, también se tenga cuenta a los ayuntamientos".

"Tenemos que hablar también de todos los municipios, porque no se puede hablar de política autonómica sin hablar de la política local y eso ni siquiera se les ha pasado por la imaginación", ha continuado la también vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Hoy estamos hablando de algo que afecta a la vida de todos los españoles, de la financiación autonómica. Estamos hablando de si el dinero de todos los españoles lo decidimos entre todos, entre todos los territorios, o lo decide simplemente Pedro Sánchez y Oriol Junqueras", ha expuesto. "No nos olvidemos que hace poco menos de un año y medio Oriol Junqueras estaba todavía en la cárcel y que salió gracias a una ley a la carta que le hizo Pedro Sánchez precisamente a cambio de unos votos".

Chueca ha asegurado que "lo que intenta imponernos Pedro Sánchez no lo aceptan ni los suyos, es un pago para contentar a sus socios, para sobrevivir unos meses más, unos días más en La Moncloa y todos sabemos que cuando la igualdad se convierte en moneda de cambio, perdemos todos".

La alcaldesa ha trasladado que, "en nombre de los más de 8.300 municipios de España necesitamos que cuando se aborde esa financiación autonómica, esa actualización de la financiación y del dinero de todos los españoles para todo nuestro territorio, también se tengan cuenta los ayuntamientos, que somos la institución más cercana y que más rápido solucionamos los problemas de nuestros vecinos, donde acuden los vecinos cada vez que tienen un problema". Por ello, "hay que abordar también la financiación local a la vez que se aborde la financiación autonómica".

Ha señalado que "Zaragoza lanza un mensaje muy importante con esta declaración histórica que han firmado todos los presidentes autonómicos del Partido Popular con el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con el que demostramos que tenemos una visión de una España solidaria y generosa, una visión de una España democrática y constitucional; una España unida que quiere seguir siendo una nación donde todos los españoles podamos convivir juntos defendiendo lo que es de todos y, a la vez, por supuesto, somos capaces de defender nuestros territorios.

Natalia Chueca ha incidido en que "el Partido Popular ha sido capaz de firmar esta 'Declaración de Zaragoza' porque comparte y tiene unión en los criterios, en los objetivos, en los principios. Principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad. Somos una nación de ciudadanos iguales y esa unidad la garantiza el liderazgo del presidente Núñez Feijóo en todo el territorio nacional".

La alcaldesa de Zaragoza ha apuntado lo siguiente: "En el Partido Socialista no pueden decir lo mismo porque no creo que todos los presidentes regionales en el Partido Socialista compartan la misma visión ni sean capaces de firmar una declaración conjunta como la que hemos firmado hoy aquí y de la cual hemos sido testigos, mientras el Gobierno de Sánchez se apoya en minorías radicales para saquear España, nuestras comunidades y nuestros pueblos".

UN ARAGÓN IMPARABLE

Para Chueca, "donde gobierna el Partido Popular se gestionan los recursos públicos, se mejoran los servicios públicos, los servicios sociales, se atrae inversión y se crea empleo. Y aquí, en Aragón, lo sabemos muy bien. Lo sabemos fenomenal porque en Aragón estamos creciendo, estamos despegando, Aragón está imparable".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "ha sido capaz en solo dos años y medio de atraer para nuestra comunidad autónoma 75.000 millones de euros de inversión, que ya están generando riqueza, prosperidad, empleo, más que nunca en toda la historia de nuestra comunidad".

El próximo 8 de febrero "necesitamos una mayoría fuerte para seguir acelerando, solamente puede ser con quien sabe gobernar, esa continuidad la puede hacer quien ha demostrado que siempre pone por delante los intereses de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma, por encima de cualquier otro interés, y ese es Jorge Azcón, el único que puede liderar Aragón con contundencia y con una mayoría suficientemente amplia y estable".

En cambio, "no pueden decir lo mismo aquellos que se dedican a bloquear gobiernos, bloquear presupuestos, abandonar gobiernos cuando tienen la oportunidad de estar en ellos o simplemente poner sus intereses partidistas por delante de su compromiso con los zaragozanos y con los aragoneses".

