Espana agencias

41-6. Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan al juego por el título de la NFC

Guardar

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Los Seattle Seahawks aplastaron este sábado por 41-6 a los San Francisco 49ers y sellaron su pase al partido por el título de la Conferencia Nacional (NFC), antesala del Super Bowl.

En la final de la NFC, los Seahawks recibirán al ganador que surja este domingo entre Los Chicago Bears y Los Angeles Rams.

La más reciente ocasión en que Seattle llegó al juego por el campeonato de la NFC fue en la temporada 2014, cuando derrotaron por 28-22 a los Green Bay Packers.

El corredor Kenneth Walker III tuvo una destacada actuación en la ofensiva del equipo local, sumó 116 yardas para tres anotaciones por acarreo. Sam Darnold pasó para 124 yardas y un 'touchdown'.

Los Seahawks tuvieron un arranque explosivo. En el kickoff, Rashid Shaheed tuvo un espectacular regreso de 95 yardas hasta la zona pintada para tomar ventaja de 7-0, que incrementaron con un gol de campo de Jason Myers y un envío a las diagonales hacia Jaxon Smith-Njigba para irse arriba 17-0.

San Francisco ofreció una tímida reacción en el segundo periodo con par de goles de campo de Eddy Pineiro, que los acercó 17-6, reacción que fue apagada antes del descanso con una carrera de 'touchdown' de Kenneth Walker III que alejó a Seattle 24-6.

En la segunda mitad la pesadilla continuó para los 49ers que no pudieron evitar que el marcador se estirara 34-6 con otra patada de tres puntos de Jason Mayers y otro acarreo a la zona pintada de Kenneth Walker III.

La paliza se intensificó en el periodo final, Walker, en modo apisonadora, volvió a penetrar la línea de los gambusinos para celebrar su tercera anotación del juego que colocó el marcador 41-6.

El dominio de los Seahawks les permitió retirar a Sam Darnold, 'quarterback' titular, para evitar una lesión y colocar para el resto del juego al suplente Drew Lock; misma situación en el visitante, que sin posibilidades de remontar, envió a Brock Purdy a la banca para que Mac Jones, su respaldo, concluyera el compromiso.

Este domingo los Patriots se enfrentará con los Texans, y los Bears con los Rams. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

River celebra en tanda de penaltis frente a Peñarol con Santiago Beltrán como figura

Infobae

Nevadas copiosas hoy en áreas de montaña sin descartar nieve también en la meseta norte

Infobae

122-120. Los Heat dan la sorpresa ante los Thunder y evitan su sexta victoria seguida

Infobae

126-123. Los Spurs sobreviven a los 55 puntos de Anthony Edwards

Infobae

Cristina Bucsa se despide en primera ronda superada por Elina Svitolina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI aumenta su corte:

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

ECONOMÍA

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey