Simpatizantes del hijo del sah marchan por Madrid contra las autoridades iraníes

Decenas de personas han marchado este sábado por el centro de Madrid para declarar su repulsa contra las autoridades de Irán y en respaldo a uno de los opositores más destacados en el extranjero, Reza Pahlavi, el hijo del derrocado sah.

Pahlavi ha emergido de un tiempo a esta parte como una de las voces de oposición más críticas hacia el estamento clerical iraní tras la ola de protestas desatada desde finales de año por el desplome de la moneda y que han degenerado en una espiral de violencia por todo el país que, según activistas, ha dejado más de 3.000 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes han portado banderas del antiguo Estado Imperial, de Irán, extinto desde la Revolución Islámica de 1979, e imágenes de Pahlavi encima del eslogan "El líder de la transición de Irán".

Durante la marcha se han podido observar también banderas de Israel, en referencia a los vínculos entre Pahlavi y el Gobierno israelí.

La concentración ha terminado en la Plaza de Cibeles.