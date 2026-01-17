Junqueras celebra la amnistía al exconseller Bernat Solé pero afirma que "no repara la injusticia"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la amnistía aplicada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al exconseller de exteriores Bernat Solé por su participación en el 1-O, aunque ha dicho que "no repara la injusticia ni restituye los derechos vulnerados por la represión".

En un apunte en X recogido por Europa Press este sábado ha afirmado que "la lucha por la libertad y los derechos de todas las personas represaliadas continúa".

Solé fue condenado a un año de inhabilitación especial y a una multa de 16.000 euros, y el TSJC, según se conoció este viernes, argumenta que la Ley de Amnistía prevé la extinción de la responsabilidad penal, pero no contempla la revisión de la sentencia ni la reinversión de la multa impuesta.