Imbroda niega un conflicto social en el centro de acogida de menores 'La Purísima' y rechaza su municipalización

El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha negado "de forma tajante" que exista un conflicto social en torno al servicio que se presta en el centro de acogida de menores de La Purísima y ha defendido la decisión de su Ejecutivo de no municipalizar este recurso, como reclaman formaciones de la oposición como Coalición por Melilla (CPM) y sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Juan José Imbroda ha reprochado a los partidos de la oposición que "traten de engañar a los melillenses" y que intenten "crear problemas donde no los hay", al tiempo que ha insistido en que La Purísima es un recurso "bien gestionado".

El jefe del Ejecutivo melillense ha subrayado que el centro cuenta con una empresa que gestiona adecuadamente el servicio, que "está trabajando bien" y que existe un convenio que "se está respetando", razones por las que no ve justificada la municipalización del mismo.

Asimismo, Imbroda ha criticado que se intente vincular la situación de 'La Purísima' con la del Centro Asistencial, centro acoge personas sin recursos, de la tercera edad y menores de edad como la 'Casa Cuna' para bebés y que sí se va a municipalizar antes del 31 de diciembre de 2026, una comparación que ha calificado de "fuera de lugar", al considerar que "no tiene nada que ver" un caso con el otro.

El presidente ha denunciado que se plantee la municipalización del centro de menores no acompañados "sin criterios objetivos" y ha cuestionado si lo que buscan otras formaciones políticas es "municipalizar por municipalizar". En este sentido, se ha preguntado de forma irónica "por qué no se municipalizan entonces otros servicios como la limpieza, los jardines o el agua", recordando que "la Ciudad Autónoma cuenta con más de 2.500 empleados indirectos vinculados a distintos servicios externalizados".

