Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica: "El separatismo decide dónde va el dinero de todos"

Según una de las afirmaciones realizadas por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Gobierno de España provocaría que comunidades como Aragón se encuentren actualmente en una situación de desventaja respecto a la distribución de recursos públicos. Feijóo consideró que el modelo beneficiaría principalmente a minorías nacionalistas, condicionando la asignación de fondos a acuerdos con partidos independentistas en lugar de responder a las necesidades objetivas y reales del conjunto de la ciudadanía. Este planteamiento fue presentado durante una comparecencia pública en Lanave, Huesca, ocasión en la que instó de manera directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retirar el modelo consensuado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El medio Europa Press detalló que Feijóo expuso su exigencia de un sistema que responda al acuerdo de todas las comunidades y satisfaga los costes efectivos que requiere el sostenimiento de los servicios públicos, considerando factores demográficos y de dispersión poblacional, una demanda promovida por el Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Feijóo criticó que la propuesta formulada desde Moncloa no contemple estos criterios. Señaló, además, que el nuevo sistema no cuenta con el respaldo de ningún presidente autonómico fuera de la comunidad que planteó la reforma, en alusión directa al acuerdo entre Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC. Defendió la postura de que una normativa de este tipo no puede aprobarse mediante imposición por parte de un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria y apoyado por sectores separatistas.

El dirigente del PP aseguró que es imprescindible que los ciudadanos tengan claro el destino de sus impuestos y cuestionó que la principal motivación del plan del Gobierno radique en asegurar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Según consignó Europa Press, Feijóo afirmó que el dinero público se utiliza para “mantener al señor Sánchez en el poder y que el separatismo decida a dónde va el dinero del conjunto de los españoles”. Anunció, en este sentido, que trasladaría esta posición a un acto en Zaragoza junto con los presidentes autonómicos de su partido, iniciativa impulsada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Según sus palabras, el objetivo era exigir a Sánchez que “decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan solo en el PP el 70% de la población”.

Feijóo manifestó su preocupación por el impacto de la propuesta en Aragón, región que, según sus estimaciones, quedaría entre las peor financiadas del país si se implementase el modelo acordado entre el Gobierno central y ERC. Europa Press recoge que, pese a advertir sobre las consecuencias negativas, Feijóo mostró confianza en revertir la situación con argumentos basados en la equidad. Resaltó que su objetivo no consiste en que ninguna región disponga de más fondos que otra, sino que los recursos generados por los contribuyentes se distribuyan con justicia entre todas las comunidades, siguiendo líneas similares a las normativas previas.

Para ilustrar las consecuencias de lo que describe como una gestión deficiente del dinero público, Feijóo hizo referencia al retraso acumulado en las infraestructuras claves para Aragón, deteniéndose en el caso del tramo pendiente de la autovía A-23 entre Lanave y Sabiñánigo. Mencionó que, a pesar de los atascos recurrentes que afectan a quienes viajan hacia el Pirineo, las obras permanecen inconclusas después de siete años. El líder popular también denunció, según publicó Europa Press, que durante los últimos años la recaudación fiscal española se incrementó en 180.000 millones de euros, mientras la deuda pública llegó a aumentar un 42%, situándose en 500.000 millones de euros más emitidos.

Feijóo comparó el actual nivel de inversión del Estado en infraestructuras con el resto de países de la Unión Europea, destacando que España presenta uno de los porcentajes más bajos en este ámbito, según los datos mencionados en la intervención recogida por Europa Press. Frente a esta situación, el presidente del PP se comprometió a priorizar de nuevo las inversiones en carreteras, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles en caso de llegar al Ejecutivo central. Incluyó en su compromiso la variante sur de Huesca, la conexión de la A-22 y la A-23, el desdoblamiento pendiente en la A-21 y, de nuevo, la finalización del tramo Lanave-Sabiñánigo de la A-23.

Europa Press consignó que Feijóo explicó cómo estas dotaciones de inversión ya figuraban en los presupuestos y la planificación que trazó el Gobierno del PP en 2018, durante la gestión de Mariano Rajoy. Contrastó esto con lo que plantea el actual gobierno central, que sitúa la finalización de dichas infraestructuras dentro de un plazo de cuatro o cinco años, aunque el Gobierno autonómico de Aragón, encabezado por Azcón, ofreció asumir el 50% de la inversión para reducir los tiempos de ejecución, una propuesta rechazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el plano político, Feijóo apostó por dar continuidad a la gestión de Jorge Azcón al frente del Gobierno aragonés, resaltando, en palabras recogidas por Europa Press, el “compromiso” del líder popular con Aragón. Sostuvo que Azcón consiguió mejorar el panorama de inversiones en la región, atrayendo más proyectos que ninguna otra comunidad en los últimos años y gobernando, según sus declaraciones, “sin excusas y sin mentiras”. Reiteró que “lo mejor que le puede pasar a Aragón” es la continuidad de Azcón, y vinculó la posibilidad de un cambio nacional a la consolidación del liderazgo autonómico del PP, proclamando que “Aragón será imparable y entonces el cambio en España también será imparable”.

A lo largo de su intervención, Feijóo reiteró su defensa de un modelo de financiación autonómica basado en el consenso y la valoración objetiva de las necesidades poblacionales y sociales, rechazando que la negociación de recursos dependa de acuerdos particulares entre el Gobierno central y fuerzas nacionalistas, según enfatizó Europa Press.