Aprobada por unanimidad la organización de los dos debates electorales en Aragón TV

Los representantes de las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad todos los detalles de organización de los dos debates electorales que ofrecerán de forma simultánea Aragón y Aragón Radio.

El primero de ellos será el debate cara a cara del lunes 26 de enero (21.50 horas), que protagonizarán el popular Jorge Azcón y la socialista Pilar Alegría. Tendrá una duración de 50 minutos ininterrumpidos y se estructurará en cuatro bloques temáticos. Ambos contarán con una intervención inicial y un 'minuto de oro' final.

Los dos candidatos de las dos formaciones más votadas en los últimos comicios se sentarán a ambos lados de una mesa en forma de 'uve' con la moderadora Ana Laiglesia en el vértice central. Será el primer debate de estas características en Aragón desde el que protagonizaron el 11 de mayo de 2015 Luisa Fernanda Rudi (PP) y Javier Lambán (PSOE).

El debate a ocho se emitirá el lunes 2 de febrero, también a las 21.50 horas, con una duración prevista de 96 minutos. En él participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El formato contempla una intervención inicial de cada candidato, cuatro bloques temáticos y un turno final de cierre, con igualdad de tiempos y control visible del cronometraje. Los candidatos dispondrán de atriles situados en semicírculo en el plató. Moderará el debate la periodista Ana Laiglesia.

Los bloques temáticos que estructurarán los dos debates serán los siguientes: Economía y empleo (agroindustria, sector agrícola, logística, política energética, inversiones, turismo, automoción, paro, empleo, política fiscal);Políticas sociales y de igualdad (educación, sanidad, justicia, atención a la dependencia, políticas de mujer, protección a los menores, vivienda, cultura); Aragón en España (relación bilateral Estado-Aragón, financiación autonómica, infraestructuras, política hidráulica, papel de Aragón en España y en Europa, relaciones con otras administraciones); El Aragón del futuro (propuestas de futuro, pactos postelectorales, lucha contra la despoblación, I+D+i, juventud, apoyo al talento).

El plan de cobertura de las Elecciones Autonómicas del 8 de febrero aprobado por el Consejo de Administración de la CARTV contempla la emisión de bloques informativos diarios, entrevistas individuales los dos debates y especiales de inicio, fin de campaña y noche electoral.

Toda la programación se podrá seguir a través de Aragón TV, Aragón Radio, el canal internacional, así como los canales digitales y redes sociales de la cadena.

