'A favor de Aragón', el lema de CHA para la campaña de las elecciones autonómicas

El diseño visual retomado para la campaña electoral de Chunta Aragonesista incorpora elementos gráficos que evocan el primer cartel empleado por la formación en sus inicios. Según detalló el medio, Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, anunció que esta decisión busca remarcar la continuidad y la solidez del proyecto político, aun cuando la lista electoral esté liderada ahora por un candidato joven. De acuerdo con la información publicada, Lasobras afirmó que la organización presenta un relevo generacional en la candidatura para los comicios autonómicos del 8 de febrero, pero sostiene “una larga historia, con experiencia y una línea política sólida y coherente”. Así, la nueva imagen no sólo alude a la renovación, sino que enfatiza el arraigo histórico y la permanencia de los principios centrales del partido.

En la presentación del lema y la imagen gráfica, realizada este sábado, la dirigente de CHA explicó las razones detrás del eslogan elegido. Tal como reportó el medio, el lema de la campaña será “A favor de Aragón”. Lasobras aseguró: “Nuestro lema es ‘A favor de Aragón’ porque define quién es Chunta Aragonesista y cómo ha actuado siempre. No es una frase nueva ni una ocurrencia de campaña: describe una forma de hacer política que este partido ha mantenido durante más de 40 años”. Según aclaró la secretaria general, la formación ha desarrollado su actividad política priorizando la defensa del territorio aragonés, la protección de los servicios públicos y el equilibrio territorial, situando los intereses locales por encima de cualquier lógica estatal.

La identidad gráfica presentada combina iconografía y referencias visuales históricas dentro de un marco de lenguaje moderno. De acuerdo con la información difundida, se busca comunicar dos ideas: la vigencia actual de Chunta Aragonesista y la fidelidad a sus orígenes. Para Lasobras, la juventud del candidato encarna una apuesta por el futuro y la renovación, aunque subrayó que la “fuerza real del proyecto viene de la trayectoria colectiva de CHA”, e insistió en que “no es una candidatura improvisada: es un relevo dentro de un proyecto con raíces profundas”.

En cuanto a los ejes que definirán la campaña, la secretaria general desglosó los tres rasgos que, según la dirección, caracterizan la propuesta política ante esta cita con las urnas. El primero es la coherencia, ya que CHA, en palabras de Lasobras citadas por el medio, “durante más de 40 años ha mantenido los mismos valores y prioridades, sin bandazos ni cambios oportunistas”. En segundo lugar, mencionó la transparencia y la honestidad, subrayando que el partido “no ha estado implicado en ningún caso de corrupción en toda su historia”, señalando que este hecho representa “un dato que nos diferencia”. El tercer rasgo, y el más destacado en la presentación, corresponde a la defensa de Aragón como el eje central de la acción política del partido, lo que según la formación resume el eslogan elegido.

Respecto al perfil del candidato, Lasobras señaló la trayectoria reciente de Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados como una expresión concreta del modo de actuar de CHA. “Votar y trabajar pensando primero en Aragón, incluso cuando ha sido necesario discrepar de posiciones estatales”, es la expresión de esa continuidad política, apuntó Lasobras, de acuerdo con lo recogido en el medio. Destacó que su desempeño ilustra una práctica mantenida por Chunta Aragonesista a lo largo de décadas, en la que la prioridad se sitúa en los intereses autonómicos por encima de imposiciones externas.

Durante la intervención, la secretaria general insistió en la intención del partido de presentarse ante la sociedad aragonesa como una opción política con trayectoria, coherencia y ausencia de implicaciones en corrupción. Según consignó el medio, Lasobras resaltó que el mensaje principal de la campaña remite a esas cualidades, recogidas en la frase “Chunta Aragonesista es un partido con historia, con coherencia, sin corrupción y siempre a favor de Aragón”.

El acto de presentación de la campaña tuvo como objetivo reforzar el posicionamiento del partido ante la ciudadanía en la antesala de las elecciones autonómicas. La combinación de elementos históricos en el aspecto visual y la reivindicación de los valores tradicionales de la formación busca, según el discurso de la dirigencia, trasladar a los votantes la imagen de un partido actual, renovado en sus rostros, pero estable en sus principios fundamentales.