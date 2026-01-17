Espana agencias

1-0. Lobotka desatasca al Nápoles

Roma, 17 ene (EFE).- El Nápoles abandonó este sábado el bache de tres empates consecutivos al superar al Sassuolo (1-0) en el Estadio Diego Armando Maradona gracias a un tanto del eslovaco Stanislav Lobotka, que volvió a marcar un gol tres años y medio después de la última vez.

El Nápoles saltó a su feudo con toda la presión posible. El vigente campeón no tenía escapatoria. Victoria o casi despedida de la defensa del título porque el Inter de Milán había ganado su partido. Nueve puntos hubieran sido demasiados incluso a estas alturas de la competición.

Salvó los muebles el combinado de Antonio Conte. Se impuso al siempre complicado Sassuolo de Fabio Grosso, recién ascendido asentado en la mitad de la tabla gracias a un gran inicio de temporada que le permite, pese a las siete jornadas sin ganar consecutivas, permanecer duodécimo.

Y lo hizo además con alegría doble. Porque el autor del único tanto del duelo fue Lobotka. Eje fundamental del equipo durante esta etapa histórica en la que ha ganado dos 'Scudetti', una Copa Italia y una Supercoppa.

No marcaba desde hacía tres años y medio, en concreto desde el 15 agosto del 22, en la primera jornada de la temporada que acabó en hazaña, partido para el recuerdo (5-2) en el Maradona que presentó oficialmente a una dupla para la historia partenopea con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia como complemento perfecto al nigeriano Victor Osimhen.

Se festejó mucho más de lo habitual, por afición y jugadores. Muy querido el eslovaco, que en el minuto 7 cazó un balón en la frontal y, de primeras, empaló de volea para encaminar la victoria. Se reencontró con el gol y permitió al Nápoles abandonar el bache. Porque después de tres empates consecutivos, los de Antonio Conte volvieron a saborear una victoria.

No fue especialmente brillante. No pudo ampliar su ventaja. Y el Sassuolo, por momentos, apretó con peligro, pero fue una victoria necesaria. Más efectiva y anímica que bonita. Suficiente para mantener el pulso del Inter, a seis puntos. Y para meter miedo al Milan, con el que empata a 43 unidades a falta de que jueguen los de Massimiliano Allegri.

La Juve y el Roma aprietan desde la cuarta y quinta plazas respectivamente, con 39 puntos.

-- Ficha técnica:

. 1 - Nápoles: Vanja Milinkovic-Savic; Beukema (Lang, m.57), Rrahmani (Buongiorno, m.67), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (Mazzocchi, m.62), Elmas (Politano, m.57) y Hojlund.

. 0 - Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (Coulibaly, m.81); Lipani (Moro, m.89), Matic, Vrancx (Iannoni, m.54); Fadera (Skjerllerup, m.81), Laurienté y Pinamonti (Cheddira, m.89).

Gol: 1-0, m.7: Lobotka.

Árbitro: Marco Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Vranckz (m.53) yrosso (entrenador, m.64) por parte del Sassuolo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimaprimera jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). Se guardó, antes del comienzo del duelo, un minuto de silencio en memoria del ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina fallecido este sábado a los 76 años. EFE

