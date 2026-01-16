Espana agencias

Von der Leyen no comparecerá en su moción de censura vinculada al acuerdo con Mercosur

Bruselas, 16 ene (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no comparecerá el próximo lunes en el debate de la moción de censura presentada por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa, sino que enviará al comisario de Comercio al tratarse de un asunto vinculado específicamente al acuerdo comercial con Mercosur, informó este viernes el Ejecutivo comunitario.

"La moción de censura que se debatirá y votará la próxima semana se refiere específicamente al acuerdo con Mercosur. Por eso, el comisario de Comercio, Relaciones Internacionales y transparencia, Maros Sefcovic, representará a la Comisión en este debate", ha explicado en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

La moción, que la Eurocámara debatirá el lunes de la semana que viene en Estrasburgo (Francia) y votará el siguiente jueves, es la segunda que registra Patriotas por Europa contra Von der Leyen; y la cuarta que tendrá que afrontar en su segundo mandato, sin que hasta ahora haya prosperado ninguna de ellas.

"La otras mociones de censura fueron sobre Mercosur entre otros muchos temas diferentes; esta vez es sobre el acuerdo de Mercosur. Tenemos un comisario de Comercio, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia y él será quien esté presente en el debate", ha precisado la portavoz.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que las mociones de censura son iniciativas que están entre los derechos de los miembros del Parlamento Europeo, pero "cualquier miembro del colegio de comisarios puede representar a la presidenta en un debate sobre una moción de censura".

Después de que la mayoría de países de la UE diesen su visto bueno al acuerdo, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmarán este sábado en Paraguay el pacto, sobre el que, posteriormente, se tendrá que pronunciar también el Parlamento Europeo, en un voto para el que todavía no hay fecha.

Patriotas por Europa, grupo del que forma parte la formación española de extrema derecha Vox, cuenta con 85 eurodiputados, más de los 72 que se requieren para registrar una moción de censura.

La formación asegura que ha recabado el apoyo de más de 100 parlamentarios, tras el respaldo de algunos miembros de la Europa de las Naciones Soberanas (el otro grupo de ultraderecha del Parlamento Europeo) y de los Conservadores y Reformistas Europeos.

No obstante, para que pueda prosperar la moción de censura es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su éxito es improbable. EFECOM

