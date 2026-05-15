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Ortega pide fuerza a San Isidro para mantener los valores frente a los que entienden "la política como su modus vivendi"

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El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido al patrón de la ciudad, San Isidro, fuerza para mantener los principios y valores frente a los que entienden "la política como su modus vivendi".

A su llegada al Palacio de Cibeles, donde se han entregado las Medallas de la Ciudad, y acompañado por Ignacio Ansaldo, también expulsado de Vox, decisión que han recurrido en los tribunales, Ortega ha pedido ayuda al patrón "para que ayude a los madrileños más necesitados, aquellos que lo están pasando mal, aquellos que no llegan a fin de mes, aquellos para los que los impuestos y las tasas son una verdadera barrera para tener una vida razonablemente digna".

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"Y le vamos a pedir al patrón especialmente para que la política y los políticos retomen la única razón por la que estamos aquí, que es la de servir con vocación a los madrileños, a los españoles, para que la política no siga siendo lo que para muchos es un modus vivendi o, dicho de otra manera, servirse del interés pública para su interés particular", ha trasladado a la prensa.

Ortega ha explicado sobre su situación en los tribunales que los procedimientos llevan su tiempo pero que tanto él como los otros dos ediles expulsados de Vox, Ansaldo y Carla Toscano, siguen "en la decidida voluntad de que se haga justicia, de no permitir una arbitrariedad como la que están pretendiendo algunos del partido".

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"Vox es un partido al que pertenezco, al que pertenecemos y, por tanto, vamos a seguir peleando para que se haga justicia y para ponerle freno a las arbitrariedades y a los totalitarismos que dejan en muy mal lugar a un partido que vino a defender la democracia interna", ha remarcado.

Preguntado por las elecciones andaluzas, Ortega ha señalado que Vox ya fue "determinante en 2018 para expulsar por fin después de 38 al PSOE con esos primeros y llamativos primeros doce diputados autonómicos".

"Han pasado muchos años desde entonces y deberíamos estar, y desgraciadamente no lo estamos, con capacidad de haber sido nosotros quienes pudiéramos acceder al gobierno de Andalucía, lo cual desgraciadamente está muy lejos de la realidad", ha lanzado. Si el resultado del domingo no fuera bueno cree que Vox necesita "hacer autocrítica porque es la única manera que hay de poder superar los problemas".

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