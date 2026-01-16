TSMC celebra el "sólido" acuerdo comercial entre EE. UU. y Taiwán y bate récord en bolsa

Taipéi, 16 ene (EFECOM).- TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (IA), ha celebrado este viernes la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán, un anuncio que, sumado a los beneficios récord obtenidos el año pasado, ha impulsado su cotización bursátil hasta un nuevo máximo histórico.

El Departamento de Comercio de EE. UU. anunció este jueves que el entendimiento, alcanzado tras varios meses de negociaciones, incluye una reducción de aranceles sobre los productos taiwaneses del 20 al 15 %, así como un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares de las compañías isleñas en territorio estadounidense.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, dijo en una entrevista a CNBC que TSMC ha comprado terrenos en Estados Unidos y que podría ampliar sus operaciones en el estado de Arizona como parte del acuerdo.

En una declaración remitida este viernes a EFE, la compañía taiwanesa ha expresado su satisfacción ante la posibilidad de "acuerdos comerciales sólidos" entre Estados Unidos y Taiwán.

"La industria de los semiconductores prospera gracias a la colaboración global y a unas cadenas de suministro fluidas. Unas relaciones comerciales fortalecidas son esenciales para impulsar las tecnologías del futuro y garantizar una cadena de suministro de semiconductores resiliente", ha manifestado, sin dar más detalles.

El presidente y consejero delegado de TSMC, C.C. Wei, ya había dicho este jueves, en una conferencia de inversores, que la compañía se había visto obligada a acelerar sus planes en Estados Unidos, adelantando la fecha de apertura de su segunda planta de semiconductores en Arizona al segundo semestre de 2027.

El directivo evitó confirmar la información publicada a principios de esta semana por el New York Times, según la cual el acuerdo comercial entre EE. UU. y Taiwán contemplaría la construcción de cinco fábricas adicionales de TSMC en Arizona.

Según Wei, TSMC pretende convertir su complejo de Arizona en un "grupo de megafábricas" para satisfacer la fuerte demanda de sus clientes -entre ellos Apple, Nvidia y AMD-, y explicó que la reciente adquisición de terrenos permitirá a su compañía más flexibilidad para su expansión.

Las inversiones actuales de TSMC en Estados Unidos ascienden a 165.000 millones de dólares y contemplan la construcción de seis fábricas de chips -de las cuales una ya está operativa-, dos instalaciones de empaquetado avanzado y un centro de investigación y desarrollo.

La firma del acuerdo comercial entre Washington y Taipéi fue horas después de que TSMC informara de un beneficio neto de 1,71 billones de dólares taiwaneses (54.399 millones de dólares, 46.862 millones de euros) en 2025, el 46,4 % más que en 2024 y un nuevo récord anual.

Las acciones de la tecnológica que cotizan en la Bolsa de Taipéi cerraron este viernes con un avance del 2,96 %, hasta los 1.740 dólares taiwaneses (55,14 dólares, 47,49 euros), un máximo histórico.

Los ADR de TSMC en la Bolsa de Nueva York también registraron este jueves un nuevo máximo, de 341,64 dólares (294,3 euros), tras revalorizarse un 4,44 %, lo que catapultó el valor bursátil de la compañía hasta los 1,47 billones de dólares estadounidenses. EFECOM