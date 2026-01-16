Riesgo elevado de aludes en los Picos de Europa durante todo el fin de semana

León, 16 ene (EFE).- El Parque Nacional de los Picos de Europa tendrá un riesgo notable de aludes durante todo el fin de semana, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) exige extremar la precaución ante la combinación de nieve reciente, viento y cambios de temperatura, factores que incrementan el riesgo en zonas de montaña.

Este nivel 3 en la escala europea de peligro, que se mantiene para el viernes, sábado y domingo, indica una situación de inestabilidad significativa del manto de nieve.

Aunque no se prevén grandes temporales, la continuidad de nevadas débiles, junto con el efecto del viento, impide que la nieve se estabilice prolongando el riesgo varios días y aumentando la probabilidad de que se produzcan aludes, incluso sin nuevas precipitaciones intensas.

La Aemet subraya que no se trata de un episodio puntual, sino de una situación que se alarga en el tiempo tras el temporal de la pasada semana.

Las nuevas capas de nieve se van acumulando sobre superficies ya inestables, lo que mantiene activas las zonas peligrosas y obliga a prestar atención durante todo el fin de semana, especialmente fuera de pistas balizadas.

Actualmente la nieve cubre de forma continua el terreno a partir de los 1.700 metros de altitud en las caras norte y de los 1.800 metros en las orientaciones sur, aunque su distribución es muy irregular.

En cotas medias los espesores son variables, mientras que en las zonas más altas se alcanzan acumulaciones importantes, sobre todo en áreas donde el viento ha ido depositando la nieve.

Uno de los principales problemas señalados por Aemet son las llamadas placas de viento, formadas cuando el aire transporta y compacta la nieve en determinadas laderas. Estas placas pueden romperse de forma repentina y provocar aludes, incluso con el simple paso de una persona.

La Aemet recuerda que el 'riesgo cero' no existe en la montaña cuando hay nieve, incluso con aludes de pequeño tamaño, y recomienda a senderistas, montañeros y usuarios de la alta montaña informarse previamente, adaptar las rutas a las condiciones reales del terreno y actuar con prudencia ante cualquier signo de inestabilidad. EFE

