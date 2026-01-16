Espana agencias

Pradales dice que los vascos no van a permitir que se "pervierta" su autogobierno

Vitoria, 16 ene (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que los vascos no van a permitir que se "pervierta el elemento normativo original" del Estatuto de Gernika, el "espíritu y la letra" de un pacto político "entre iguales que no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política" para nadie.

Pradales ha inaugurado este viernes en Vitoria el Foro Capital, un lugar de debate periódico impulsado por la Fundación Vital.

Esta primera sesión se celebra el mismo día en el que se ha convocado la Comisión Mixta de Transferencias para el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, un acuerdo entre los gobiernos central y vasco que se logró en el último momento después de haber tenido que aplazar este foro por la falta de acuerdo.

El lehendakari ha apuntado que esta reunión se lleva a cabo "tarde y tras un camino plagado de obstáculos y resistencias políticas y administrativas".

"Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto", ha reconocido Pradales, quien ha advertido de que no se puede "seguir así" y que la nueva fase de negociación para las futuras transferencias será la "revalida para acreditar la voluntad política real del Gobiernos español y del presidente Sánchez ante el actual curso político". EFE

