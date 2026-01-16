Pemex busca volver a la Bolsa Mexicana y emitirá deuda por unos 1.800 millones de dólares

Ciudad de México, 16 ene (EFECOM).- Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, anunció una oferta pública de tres certificados bursátiles con la que busca retomar su presencia en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y colocar deuda por hasta 31.500 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares), como parte de una estrategia de refinanciamiento de pasivos.

De acuerdo con un aviso de oferta pública, la petrolera estatal emitirá hasta 315 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos cada uno, bajo un programa autorizado por un monto total de hasta 100.000 millones de pesos (alrededor de 5.700 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión.

La colocación corresponde a una oferta pública primaria nacional, denominada en pesos, y tendrá un plazo de aproximadamente 5,2 años, con vencimiento previsto entre marzo y abril de 2031.

Los intereses serán variables y estarán referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo, con pagos cada 28 días.

Pemex detalló que los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en un contexto en el que la empresa enfrenta una elevada carga de deuda y busca mejorar su perfil financiero.

Los certificados bursátiles serán quirografarios, es decir, no contarán con garantía específica, y estarán respaldados por los ingresos propios de la empresa y, en su caso, por operaciones de refinanciamiento.

La emisión cuenta con las máximas calificaciones crediticias nacionales: “AAA.mx” otorgada por Moody’s Local México y “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, lo que refleja, según las agencias, una muy alta capacidad de pago dentro del mercado local.

El movimiento ocurre mediante un proceso de cierre de libro y con la participación de intermediarios financieros como Banorte, BBVA México, Santander, Scotiabank, Monex y Ve por Más.

El regreso de Pemex al mercado bursátil ocurre apenas cinco meses después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara el Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex, el cual busca reducir su deuda y que con sus ingresos propios pueda pagar sus amortizaciones.

“Esto llama la atención después de las inyecciones de capital y múltiples ayudas de parte del Gobierno Federal. O sea, está claro que Pemex no ha bajado su nivel de estrés financiero, tan es así que su nivel de endeudamiento sigue siendo muy elevado”, explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta señaló que en caso de que Pemex vuelva a la BMV “ya no tendría que haber ayuda desde el gobierno, porque entonces Pemex se va a seguir endeudando mientras se siguen consumiendo recursos de la finanzas públicas”. EFECOM