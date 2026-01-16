Espana agencias

La policía tratará de recuperar los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, dice abogada

Catarroja (Valencia), 16 ene (EFE).- La abogada Mamen Peris, de la acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa de la dana, ha explicado que la policía judicial adscrita al juzgado de Catarroja será la encargada de averiguar la forma de recuperar los mensajes del exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

La diligencia de cotejo que se ha practicado este viernes en el teléfono que manejaba Cuenca el día de la dana ha concluido sin que haya sido posible recuperar los mensajes que envió y recibió aquella jornada, pero el testigo ha accedido a que la instructora los pida a Meta Platforms, firma propietaria de la aplicación de mensajería Whatsapp.

La jueza había citado este viernes a Cuenca, por cuarta vez, para que aportase la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente, para insertarla en el que usó durante la dana y ver si era posible acceder y cotejar los mensajes que intercambió aquella jornada.

En esta pericial han participado tres técnicos de la Dirección General de Tecnología de la Generalitat, que han aportado el terminal que Cuenca usó aquella jornada, y que él mismo devolvió reseteado, es decir, con los datos borrados, tras dejar el cargo.

En relación a este proceso, la letrada Mamen Peris ha explicado que finalmente la instructora, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha acordado que sea la policía judicial los responsables del proceso de cursar la petición a Meta, y ha agregado que en otras ocasiones "sí ha sido posible".

Peris ha señalado, además, que ha visto a Cuenca "colaborativo, con ganas de que se averigüe la verdad" y ha subrayado que, en su opinión, "los wasaps están ayudando mucho a la causa, al igual que las imágenes grabadas por la prensa aquella jornada". EFE

(foto) (vídeo)

