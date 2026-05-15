Absuelto un acusado de agredir sexualmente a dos menores en Salamanca

Salamanca, 15 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a un hombre que había sido acusado de dos delitos continuados de agresión sexual a sendas menores, al considerar que "existe una duda razonable" acerca de si los hechos ocurrieron realmente.

El 25 de agosto de 2023, la madre de las menores, de 11 y 8 años en aquel momento, denunció al hombre, pareja de una prima suya, porque durante ese año supuestamente aprovechó las veces que se quedaba solo al cuidado de las niñas para agredirlas sexualmente.

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Las menores presentaron síntomas de ansiedad e insomnio y ambas han requerido tratamiento psicológico.

La Audiencia ha concluido, no obstante, que no han quedado probados los hechos por los que estaba acusado el hombre, quien no ha tenido en ningún momento medida cautelar durante la investigación y el proceso judicial.

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"Sin que pueda negarse credibilidad al relato de las menores sobre los hechos enjuiciados, lo cierto es que las contradicciones apreciadas y, sobre todo, la ausencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo nos obligan a concluir que existe una duda razonable acerca de si los hechos objeto de acusación ocurrieron realmente", indica la sentencia, facilitada por fuentes del TSJCyL.

La Audiencia considera que "es probable que sucedieran, pero la hipótesis contraria resulta también plausible", de manera que, ante "esa razonable duda", y establece que la hipótesis sostenida por la acusación no puede ser acogida". EFE

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