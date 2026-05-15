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La jueza de la dana recuerda a Mazón que sigue siendo testigo y no tiene acceso a la causa

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València, 15 may (EFE).- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha emitido un auto donde confirma la posición de testigo del expresident de la Generalitat Carlos Mazón y le recuerda que, mientras continúe como tal, no puede tener acceso a la causa.

Esta exposición aparece en un auto hecho público este viernes en el que la jueza desestima el recurso de revisión interpuesto por la representación de Mazón y que confirma el decreto por el que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) denegó la designación de particulares solicitada por éste.

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La instructora señala que estimar ese recurso supondría dar al expresident "un acceso anticipado a la causa" pese a que ostenta la condición de testigo, y cuya posición procesal no ha variado desde que se acordó su declaración testifical.

En cualquier caso, la instructora recuerda que los particulares (los documentos de la causa) que interesa incorporar a su recurso Mazón ya se han unido a la tramitación de ese recurso a instancias del Ministerio Fiscal y que las resoluciones dictadas por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ha de resolver el recurso de apelación por el que Mazón pide personarse en el procedimiento.

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"En definitiva, la obtención de particulares no se puede admitir respecto de quien no es parte, y menos aún de forma anticipada", señala la instructora, que niega que se haya producido cualquier indefensión al recurrente.

"Dicha admisión anticipada a través del acceso a la causa mediante la designación de particulares sería contradictoria con la denegación de personación del recurrente", añade.

Además, la instructora recuerda al expresident que "tuvo la posibilidad de acceder al procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el art.118 bis de la Lecrim, en las tres ocasiones en que se le ofreció".

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado de que se ha suspendido la declaración testifical señalada para el próximo 25 de mayo de la directora de un centro de día de Picanya, por lo que se ha citado para ese día a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP). EFE

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EFE

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